McDonald's poursuit sa mue grâce aux Américains, Français et Britanniques

New York (awp/afp) - McDonald's poursuit sa mue: le géant de la restauration rapide a annoncé vendredi de solides résultats au deuxième trimestre, marqués par une bonne fréquentation de ses restaurants aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le groupe de Chicago a dégagé un bénéfice net de 1,51 milliard de dollars, en hausse de 1,3% sur un an.

S'il a légèrement reculé de 0,23%, à 5,34 milliards de dollars, du fait du dollar fort et d'une charge liée à sa stratégie de passer sous franchise la plupart de ses restaurants gérés en propre, le chiffre d'affaires est supérieur aux 5,33 milliards anticipés par les marchés.

Cette performance conforte les investissements dans les technologies pour développer les services de livraison d'hamburgers à domicile (McDelivery) et de commandes directement du véhicule (McDrive).

Elle donne également les coudées franches au PDG, Steve Easterbrook, pour poursuivre l'expérimentation de sandwichs végétariens au moment où le marché de la viande à base de plantes explose.

Les regards des marchés étaient tournés vendredi vers un indicateur permettant de jauger la santé de l'activité et de la rentabilité: les ventes à magasins comparables, c'est-à-dire ceux ouverts sans discontinuer lors des 13 derniers mois (période de référence de l'entreprise).

Ces ventes ont augmenté de 6,5% au deuxième trimestre, davantage que la hausse de 5,1% attendue par les marchés, a indiqué McDonald's, qui ne propose pas encore aux Etats-Unis des versions végétariennes de ses hamburgers, contrairement à son rival Burger King.

Dans le détail, la progression a été de 5,7% aux Etats-Unis, alimentée par une forte demande pour l'offre de deux menus à 5 dollars proposée par la chaîne. Les marchés anticipaient une hausse de 4,5%.

Portés par les consommateurs français, allemands et britanniques, les ventes à magasins comparables ont bondi de 6,6% à l'international.

Un hamburger végétarien en Israël

A Wall Street, le titre gagnait près de 2% dans les premiers échanges.

"En interagissant avec nos clients en fonction de leurs envies, soit en leur proposant de leur livrer leur repas ou en améliorant leur expérience dans un de nos restaurants tests (...) ou en renforçant les produits disponibles aux kiosques de commandes numériques, nous devenons un meilleur McDonald's", a expliqué Steve Easterbrook.

Et d'ajouter: "nous allons continuer à faire de nos clients la priorité en leur proposant davantage de solutions innovantes pour améliorer leur expérience de service à table et développer le service permettant de commander directement de (leur) voiture".

McDonald's est en train d'accélérer dans la livraison, avec l'annonce récente d'un partenariat avec la startup spécialisée DoorDash, ce qui a mis fin à l'exclusivité accordée à UberEats.

Ce faisant, le groupe espère augmenter la part de ce segment, qui ne représente actuellement que de 2% à 3% du chiffre d'affaires.

Ce service est proposé dans quelques 20.000 restaurants McDonald's répartis dans plus de 75 pays à travers le globe, revendique la chaîne, qui investit également dans l'intelligence artificielle.

Cette dernière est censée lui permettre d'étendre le service McDrive, qui dispose d'un personnel et d'une caisse spécialement dédiés afin de gagner du temps lors de la commande.

Le groupe simplifie aussi sa carte pour la rendre plus lisible et réduire le temps d'attente et pousse ses pions dans le marché de la viande à base de plantes, qui pourrait facilement atteindre 100 milliards de dollars dans 15 ans, selon les estimations de JPMorgan.

McDonald's expérimente actuellement un "Big Vegan TS" en Allemagne et devrait, selon des informations de presse, lancer un test similaire en Israël à l'automne.

"Nous voulons offrir à nos clients l'opportunité d'avoir recours à des alternatives sans viande sans pour autant perdre le goût traditionnel (des hamburgers) McDonald's", explique le groupe, qui affirme que "l'alimentation végétarienne et McDonald's ne sont pas contradictoires".

La société n'a en revanche rien dit sur les nouvelles plaintes pour harcèlement sexuel déposées contre elle, fin mai, par des employées aux Etats-Unis.

Celles-ci affirment avoir été exposées à un environnement "humiliant" et "intimidant" chez McDonald's et que l'encadrement n'a rien fait pour y mettre fin.

