McDonald's : sous les attentes au T2

26/07/2019 | 14:29

Le titre McDonald's pourrait s'afficher en baisse ce vendredi à Wall Street, après la publication de comptes du deuxième trimestre inférieurs aux attentes.



Le géant américain de la restauration rapide a dégagé un bénéfice net d'environ 1,52 milliard de dollars sur la période, contre 1,5 milliard un an plus tôt.



Son bénéfice par action (BPA) dilué s'est établi à 1,97 dollar, à comparer à 1,9 dollar pour la même période en 2018. Néanmoins, les analystes attendaient 2,05 dollars. Notons tout de même qu'hors éléments exceptionnels, le BPA se situerait bien à 2,05 dollars.



Déception également sur le front des revenus, le chiffre d'affaires étant ressorti à 5,34 milliards de dollars, contre 5,35 milliards au deuxième trimestre de 2018.



Les ventes à magasins comparables ont néanmoins crû de 6,5%.





