McDonald's : un hamburger à base de plantes avec Beyond Meat

26/09/2019 | 15:18

McDonald's veut faire l'essai pendant 12 semaines d'un nouveau burger à base de plantes appelé P.L.T., dans 28 restaurants au Canada, à compter du 30 septembre, a annoncé la plus grande chaîne de burger au monde.



Le P.L.T. de McDonald's qui signifie plante, laitue et tomate - est fabriqué à partir d'une galette à base de plante Beyond Meat qui a été conçue exclusivement pour McDonald's.



La galette à base de plantes, qui ne contient ni colorant artificiel, ni arôme, ni conservateur, porte l'emblématique marque McDonald's a déclaré le géant de la restauration rapide.



