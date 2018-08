USA: Tyson Foods rachète Keystone Foods, fournisseur de nuggets de poulet

New York (awp/afp) - Le géant américain de l'agro-alimentaire Tyson Foods va racheter son compatriote Keystone Foods, connu notamment pour les nuggets de poulet qu'il fournit aux groupes de restauration rapide, pour 2,16 milliards de dollars, selon un communiqué diffusé lundi.

Tyson mise sur cette acquisition réalisée auprès de la société brésilienne Marfrig Global Foods, tout en espèces, pour étendre ses activités à l'étranger grâce au réseau développé par Keystone Foods dans la région Asie-Pacifique ainsi sur plusieurs marchés à l'export en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Outre les six usines de transformation et le centre d'innovation présents aux Etats-Unis, Keystone gère des usines et des centres d'innovation en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie, en Thaïlande et en Australie.

Basé à West Chester en Pennsylvanie, Keystone emploie au total 11'000 salariés. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 2,5 milliards de dollars.

Outre les nuggets de poulet, Keystone alimente les chaînes de restauration rapide comme McDonald's, les épiceries et les supermarchés, des produits à base de volaille, de boeuf, de poisson et de porc.

"Cette acquisition va étendre notre présence internationale et notre capacité à proposer des produits à valeur ajoutée et nous aider à fournir des services plus intéressants à nos clients de la restauration", a commenté le directeur général de Tyson Tom Hayes, cité dans le communiqué.

La transaction, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités concernées, devrait être conclue d'ici mi-2019.

afp/ol