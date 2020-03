Art Basel à Bâle reporté en septembre à cause du coronavirus

Zurich (awp) - L'édition 2020 de la foire d'art contemporain Art Basel à Bâle, organisée par MCH, sera reportée de juin à septembre en raison de la pandémie du coronavirus. La version hongkongaise, censée se tenir en mars, avait dû être annulée pour les mêmes raisons.

L'événement se tiendra du 17 au 20 septembre à la Messe de Bâle, avec des journées avant-première les 15 et 16 septembre. "Cette décision a été prise en étroite consultation avec un large éventail de galeristes, collectionneurs, partenaires et experts externes dans le but de protéger la santé et la sécurité de notre communauté", selon le communiqué paru jeudi.

Marc Spiegler, directeur d'Art Basel, a expliqué espérer que "la situation s'améliore rapidement". "Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos exposants afin d'offrir une foire réussie en septembre. En même temps, nous somme conscients de la situation dynamique du Covid-19 et nous continuerons à suivre de près les développements". Les équipes adapteront "la planification selon l'évolution de la situation".

Dans l'intervalle, Art Basel continuera "à investir et améliorer" la plateforme numérique Online Viewing Rooms pour "soutenir les galeries en ces temps difficiles". L'édition 2019 d'Art Basel dans la cité rhénane avait rassemblé 290 galeries et attiré 93'000 visiteurs.

MCH a été contraint de repousser la foire horlogère Baselworld à janvier 2021 en raison du coronavirus.

