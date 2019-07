Baselworld devient membre de la Confédération internationale de bijouterie

Zurich (awp) - Baselworld devient membre de la CIBJO, la World Jewellery Confederation, la plus grande organisation mondiale des secteurs de la joaillerie, de la bijouterie, des diamants, des pierres et des perles. Elle regroupe des organisations nationales professionnelles issues de plus de 45 pays, selon un communiqué publié lundi par son organisateur MCH.

La foire horlogère et joaillère souhaite "être davantage ancrée dans l'industrie de la joaillerie, des pierres et des perles, être au plus proche de ses acteurs pour mieux comprendre leurs besoins, pour mieux les soutenir, les servir, les accompagner dans leur engagement à de meilleures pratiques éthiques et environnementales", explique MCH.

La foire est amenée à se renouveler. L'édition 2019 n'a pas été rentable et a vu moins d'exposants et de visiteurs la fréquenter. En mars dernier, le patron de Baselworld, Michel Loris-Melikoff avait annoncé plusieurs millions de francs suisses d'investissements pour transformer la manifestation et notamment lancer une plateforme numérique active toute l'année.

