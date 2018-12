Zurich (awp) - La foire horlogère et joaillère Baselworld est "ouverte" à discuter de la coordination des dates et lieux avec le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) et le salon des fournisseurs l'EPHJ, a indiqué le directeur de la foire rhénane Michel Loris-Melikoff dans un entretien publié mardi par le site spécialisé anglais WatchPro.

"Si l'industrie (horlogère) dit qu'il faudrait deux foires simultanément et au même lieu, alors nous devons satisfaire cette demande. S'ils (les horlogers) disent qu'il faudrait une foire, nous écouterons cela", a suggéré celui qui a repris les rênes de Baselworld cet été.

"L'industrie dans son intégralité pourrait se réunir à un moment donné: SIHH, Baselworld et la manifestation des fournisseurs EPHJ", a-t-il poursuivi le directeur du salon dont l'avenir paraît incertain depuis l'annonce du départ du groupe Swatch cet été.

M. Loris-Melikoff a cependant reconnu qu'il y a des "obstacles et égos" à surmonter avant que ce projet aboutisse.

Le remplaçant de Sylvie Ritter, ayant annoncé en mai sa démission de la manifestation après l'avoir dirigée pendant 15 ans, rencontrera les principaux exposants de Baselworld, dont Rolex, Patek Philippe et LVMH, la semaine prochaine pour discuter d'un plan réalisable en deux phases qui pourrait insuffler une nouvelle dynamique à Baselworld, dont le nombre d'exposants a dramatiquement chuté ces dernières années.

Les marques se verront présenter un plan pour 2020 et 2022. Il est cependant improbable que les changements évoqués ci-haut puissent être mis en oeuvre pour 2020, vu qu'il ne reste "que 15 mois" avant la foire de cette année là.

"Cela demande 18 mois de mettre sur pied une nouvelle exposition mais deux ans de changer une qui existe déjà", a fait remarquer le directeur à WatchPro.

Ces derniers mois de nombreux patrons de l'industrie horlogère suisse ont évoqué la nécessité d'une meilleure coordination des dates pour Baselworld et le SIHH, qui se tient à Genève, les deux manifestations mondiales les plus importantes durant les lesquelles les maisons horlogères présentent leurs nouveautés, en particulier à leurs distributeurs.

