Coronavirus: MCH renonce à tenir Art Basel à Hong Kong

Zurich (awp) - L'organisateur de foires MCH Group a décidé de renoncer à l'édition 2020 d'Art Basel à Hong Kong. La propagation du coronavirus a incité l'entreprise à prendre cette décision, a-t-elle indiqué jeudi soir.

Art Basel devait avoir lieu du 19 au 21 mars à Hong Kong. En plus du coronavirus, divers autres facteurs expliquent cette suppression, selon MCH, qui cite en particulier la santé et la sécurité des employés et visiteurs de la foire, les défis logistique pour le transport des oeuvres d'art et la mise en place de la foire alors que les difficultés s'accumulent dans le transport international.

La prochaine édition d'Art Basel à Hong Kong est agendée du 25 au 27 mars 2021.

mk/rp