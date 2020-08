La voie est libre pour le sauvetage de MCH

Zurich (awp) - Les actionnaires ont donné leur aval pour que MCH Group puisse mener à bien sa restructuration financière. L'organisateur de foires en difficultés va pouvoir procéder à son augmentation de capital et intégrer un nouvel investisseur parmi ses actionnaires clés. L'assemblée générale extraordinaire a également été l'occasion d'élire James Murdoch au conseil d'administration, a indiqué lundi la société bâloise.

Les propriétaires ont approuvé, avec plus de 70% des voix, la clause d'"opting-up" qui permet à la société américaine Lupa Systems de détenir une participation allant jusqu'à 49%, ainsi que les deux augmentations de capital d'un montant total de 104,5 millions de francs suisses.

En outre, ils ont élu James Murdoch, fils du magnat des médias australien Rupert Murdoch, ainsi que Jeffrey Palker et Eleni Lionaki comme nouveaux membres du conseil d'administration avec entre 78% et 86% de votes favorables.

Le président Ulrich Vischer s'est déclaré "soulagé d'avoir le soutien de nos actionnaires, qui se sont prononcés en faveur des intérêts de l'entreprise, de nos parties prenantes ainsi que des régions économiques de Bâle et de Zurich".

"Nous sommes très heureux que, par leurs décisions, nos futurs coactionnaires aient donné le feu vert pour que Lupa Systems entre au capital de MCH Group", s'est réjoui de son côté James Murdoch, directeur général et fondateur de Lupa Systems.

Les collectivités publiques actionnaires de MCH - qui représentent quelque 49% du capital-actions - devraient conserver à terme une participation d'un tiers. Les cantons de Bâle-Ville (33,5%), Bâle-Campagne (7,8%) et Zurich (4%) ainsi que la Ville de Zurich (3,8%) sont actuellement les plus importants actionnaires.

Au total, 848 actionnaires, représentant 91,2% de la valeur nominale des actions, ont voté par écrit.

Un plan de sauvetage indispensable

Le plan de sauvetage de l'entreprise, avec l'arrivée de Lupa Systems au capital, doit permettre de redresser la barre. Les activités du groupe MCH ont en effet été durement touchées par les conséquences de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, la société a lancé un avertissement sur résultats pour l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires risque de se trouver amputé de 230 à 270 millions de francs suisses, soit environ la moitié des recettes collectées en 2019. L'exercice doit déboucher sur un déficit de plusieurs dizaines de millions de francs suisses.

Les pertes auront un impact direct sur l'endettement net, le ratio de fonds propres et le niveau de liquidités de MCH, avait alors averti l'entreprise bâloise, organisatrice des salons horloger Baselworld, rebaptisé récemment Houruniverse, et d'art Art Basel.

Le plan de sauvetage proposé par MCH n'a pas fait l'unanimité, son actionnaire AMG Fondsverwaltung, composé d'AMG et de LLB Swiss Investment, s'y étant opposé. La société rhénane avait soupçonné cet actionnaire, qui détient 9,8% des parts, de vouloir rendre une restructuration impossible pour démembrer ensuite l'entreprise et maximiser la valeur de sa participation au détriment du personnel et des sites de Bâle et de Zurich.

Vers 12h11, le titre MCH lâchait 0,3% à 15,30 francs suisses tandis que l'indice SPI prenait 1,7%.

ol/al