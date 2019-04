Lausanne (awp/ats) - Le Comptoir Helvétique se tiendra à Beaulieu Lausanne. Ce nouveau rendez-vous de la population romande se déroulera du 13 au 22 septembre 2019. Entre 80'000 et 150'000 visiteurs sont attendus.

Après avoir reçu plusieurs candidatures de villes intéressées à accueillir la première édition de ce nouvel évènement, le choix s'est porté sur Beaulieu Lausanne. Le Comptoir helvétique aura pour objectif de valoriser la Suisse, ses régions et ses traditions. indique l'organisateur Chassot Concept SA.

La manifestation aura lieu dans les halles nord de Beaulieu Lausanne, représentant une surface de 20'000 m2, répartie entre les 150 à 200 exposants et les zones d'animations. Parmi les exposants, des grandes entreprises suisses, des représentants des cantons, villes et stations, présentant leurs traditions sportives, culturelles et culinaires.

Swiss made valorisé

Le swiss made sera valorisé sous tous les angles, du terroir à l'innovation. Chaque édition accueillera un Hôte d'Honneur en mettant l'accent sur les communautés fortement représentées en Suisse, comme l'Italie ou le Portugal par exemple, favorisant ainsi l'échange culturel international.

"Nous sommes fiers de proposer un comptoir d'un nouveau genre dans ce lieu symbolique qu'est Beaulieu Lausanne, où est né le plus grand rendez-vous populaire de Suisse romande. Le Comptoir Helvétique est un concept différent de ce qui a déjà existé, qui se distingue par sa taille, mais aussi par une ambiance plus dynamique et plus festive", explique Richard Chassot, directeur de Chassot Concept SA, cité dans le communiqué.

Nicolas Gigandet, directeur général de la Fondation de Beaulieu, se réjouit de l'arrivée de ce nouvel évènement: "Le site de Beaulieu se trouve à un tournant et a d'importants projets de rénovations qui lui apporteront un nouveau souffle. L'arrivée du Comptoir Helvétique s'inscrit parfaitement dans cette évolution.

La fin du Comptoir suisse avait été annoncée l'an dernier, à la veille de sa 100e édition.

ats/rp