MCH : Andreas Oliver Eggimann est nommé CDIO de MCH Group (Communiqué de presse 15.07.2019)

Communiqué de presse

Bâle, 15 juillet 2019

Andreas Oliver Eggimann est nommé Chief

Digital & Innovation Officer de MCH Group

Le Conseil d'administration de MCH Group a nommé Andreas Oliver Eggimann nouveau Chief Digital & Innovation Officer (CDIO) et membre de l'Executive Board. La mission principale du CDIO consistera à diriger le développement des technologies numériques et autres technologies exponentielles, ainsi que le développement de nouvelles idées et de nouveaux modèles d'affaires. La date exacte de sa prise de fonction chez MCH Group reste ouverte.

"Nous sommes heureux d'avoir, en la personne d'Andreas Oliver Eggimann, au sein de notre équipe de direction, un expert confirmé et expérimenté du développement stratégique et de la transformation numérique, ainsi que du domaine du marketing et de la communication numériques" déclare Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group. "Numérisation et innovation revêtent une importance cruciale dans notre processus de transformation et nous nous concentrerons à l'avenir plus intensément sur ces domaines. Notre CDIO aura la responsabilité, au sein de l'ensemble du groupe d'entreprises, de la direction organisationnelle des questions relevant de la technologie. Il veillera en outre à ce que les nouvelles mesures de numérisation qui seront prises s'intègrent dans la stratégie d'entreprise et il assurera la promotion des innovations en vue d'améliorer les résultats du groupe."

Andreas Oliver Eggimann est depuis 2014 Head Digital Management de La Poste Suisse. En tant que membre de l'équipe de direction, il est responsable, entre autres, du développement et de la gestion du management numérique

l'échelle du groupe et du réalignement de La Poste Suisse en matière de canaux numériques internes et orientés marché. Après des études d'économie d'entreprise à Bâle, il a débuté sa carrière professionnelle au sein du Groupe Coop et a ensuite travaillé pour Young & Rubicam Group Switzerland en tant que Head of Digital Business Development. Il a 45 ans et vit avec sa famille à Ramlinsburg (Suisse / BL).

