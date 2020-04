MCH : Assemblée générale | La mise en œuvre de la stratégie sera poursuivie

Publié le 24.04.2020 par Christian Jecker, Corporate Communications

Les actionnaires de MCH Group SA ont suivi toutes les propositions du Conseil d'administration et approuvé, lors de l'assemblée générale «virtuelle» du 24 avril 2020, entre autres, le rapport annuel et financier 2019 ainsi que confirmé les mandats des membres du Conseil d'administration pour une année supplémentaire. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote en donnant procuration au mandataire indépendant. Conformément aux instructions du Conseil fédéral dans le cadre de la crise du coronavirus, la participation personnelle à l'assemblée générale n'était pas possible. Le procès-verbal avec les résultats des votes peut être consulté sur le site Relations Investisseurs MCH Group est touché par la situation extraordinaire dû au coronavirus non seulement dans ses activités de foires et de congrès, mais aussi dans ses activités de conseil et de services dans l'ensemble du secteur du live marketing. Il n'est malheureusement pas encore possible de dire quand et comment les événements qui ont dû être annulés ou reportés dans le monde entier pourront à nouveau être organisés. MCH Group a pris des mesures drastiques pour assurer la liquidité de l'entreprise, ce qui est une priorité absolue.En ce qui concerne Baselworld, les besoins et les potentiels du marché d'une future plate-forme sont soigneusement analysés, les prochaines étapes seront communiquées dès que possible. La question de savoir si Art Basel, qui a été reportée à septembre 2020, pourra se tenir à Bâle est toujours ouverte pour le moment et dépendra de l'évolution de la situation mondiale. Des discussions sont en cours avec les exposants des salons annulés Giardina, Habitat-Jardin et SmartSuisse pour régler les frais encourus jusqu'à l'annulation et MCH Group s'efforce de trouver des solutions conciliantes et fondées sur le partenariat. Dans le même temps, MCH Group élabore des paquets de mesures concrets pour permettre la tenue de ses événements après la levée de l'interdiction des manifestations.Bien que la crise du coronavirus ne soit pas encore surmontée, MCH Group travaille intensivement à la mise en œuvre de sa stratégie d'entreprise. Celle-ci est basée sur trois piliers: la transformation des foires et salons en plates-formes physiques et numériques et la mise en réseau permanente des communautés correspondantes; les activités de conseil et de services dans le secteur en pleine expansion du marketing d'expérience; des salons et congrès B2B hautement spécialisés et organisés de manière efficace, qui constituent des instruments de marketing de première importance dans ces domaines.La situation actuelle souligne la justesse et l'importance de cette stratégie et de sa mise en œuvre. Des premiers succès ont déjà été obtenus avec les «Art Basel Online Viewing Rooms», d'autres offres sont en cours de développement et seront bientôt introduites.L'évaluation des différentes options de financement des investissements nécessaires, présentée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2020, se poursuit également de manière intensive. Si l'option favorisée, consistant à faire entrer de nouveaux investisseurs dans l'entreprise doit et peut être mise en œuvre, cela impliquera une augmentation de capital ainsi que des changements dans l'actionnariat, les droits des actionnaires fixés dans les statuts et la composition du Conseil d'administration. Cela nécessitera des décisions correspondantes de l'assemblée générale. Le Conseil d'administration convoquera à cette fin une assemblée générale extraordinaire en temps voulu.