MCH : Changements au sein du Conseil d'administration de MCH Group SA

Les actuels membres du Conseil d'administration Marco Gadola, Jean-Philippe Rochat et Werner Helfenstein démissionneront du Conseil d'administration de MCH Group SA à l'Assemblée générale du 2 mai 2019. Marco Gadola est membre du Conseil d'administration depuis 2016 et président de l'Audit Committee. Jean-Philippe Rochat était depuis 2013 assesseur et est depuis 2017 membre du Conseil d'administration et du Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC). Werner Helfenstein est membre du Conseil d'administration depuis 2006 - depuis 2013 en tant que délégué du canton de Bâle-Ville - et se retire du conseil d'administration pour raison d'âge.

MCH Group SA exprime ses sincères remerciements à Marco Gadola, Jean-Philippe Rochat et Werner Helfenstein pour leur grand engagement au sein de l'organe suprême de l'entreprise. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 2 mai 2019 d'élire Markus Breitenmoser et Hans-Kristian Hoejsgaard pour succéder à Marco Gadola et Jean-Philippe Rochat.

Markus Breitenmoser a été recommandé pour nomination par des actionnaires dans l'environnement d'AMG Analysen & Anlagen AG, qui représente entre autres le plus grand actionnaire privé de MCH Group SA. Il exerce depuis plus de 30 ans une activité de membre de conseil d'administration, de manager et de consultant à l'échelle internationale dans différents secteurs industriels ainsi que dans l'industrie de la finance, en particulier dans le domaine de la restructuration et du repositionnement d'entreprises. Titulaire d'un MBA de l'Université de Saint-Gall, il est entre autres fondateur, associé et membre du conseil d'administration de l'entreprise de conseil Breitenmoser & Partner GmbH à Rapperswil-Jona et de l'entreprise de recherche en innovation Alpora AG à Zoug ainsi que président du conseil d'administration de l'entreprise forestière centraméricaine Novelteak AG.

Hans-Kristian Hoejsgaard a plus de 30 ans d'expérience professionnelle internationale avec des fonctions dirigeantes dans différentes entreprises de l'industrie du luxe et des biens de consommation ainsi que dans le commerce spécialisé - ces sept dernières en tant que CEO d'Oettinger Davidoff AG à Bâle. Il est CEO par intérim de MCH Group SA depuis le 4 septembre 2018 et assumera cette fonction jusqu'à l'arrivée du nouveau CEO Bernd Stadlwieser le 12 juin 2019. Il apportera ainsi au Conseil d'administration de précieuses connaissances issues de la direction opérationnelle de MCH Group.

Le Conseil d'État du canton de Bâle-Ville a décidé de déléguer Dr. Dagmar Maria Kamber Borens au Conseil d'administration de MCH Group SA pour succéder à Werner Helfenstein. Docteure en droit et spécialiste financière, elle était jusqu'à octobre 2018 Chief Operating Officer (COO) de Swiss Universal Bank et de Credit Suisse (Schweiz) AG où elle était responsable, entre autres, de la stratégie, de la numérisation, de l'informatique, des opérations, des produits bancaires ainsi que du marketing et sponsoring. Auparavant, elle avait occupé pendant près de 18 ans différents postes de direction à Zurich, Londres et Singapour pour UBS AG, en dernier lieu de 2012 à 2016 en tant que Group CFO pour la région Asie-Pacifique à Singapour.

Par ailleurs, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de réélire Dr. Ulrich Vischer en tant que membre et président du Conseil d'administration ainsi que de réélire Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen et Andreas Widmer en tant que membres du Conseil d'administration. Dr. Ulrich Vischer, Dr. Balz Hösly et Thomas Weber sont proposés pour réélection et Hans-Kristian Hoejsgaard pour nouvelle élection en tant que membres du Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC).