MCH : Communiqué de presse | MCH Group | MCH Group pose les jalons en direction de l'avenir

MCH Group pose les jalons en direction de l'avenir

Hiérarchisation des initiatives et investissements stratégiques

Amélioration de l'efficacité grâce au regroupement des compétences et aux synergies à l'échelle du groupe

Transformation en une entreprise intégrée de marketing expérientiel

MCH Group pose les jalons de la nécessaire stabilisation de l'entreprise et d'une transformation en profondeur qui s'impose en raison des changements fondamentaux intervenus dans le secteur des foires et de l'événementiel. Outre les mesures d'économie déjà mises en place, il prendra d'ici la fin de l'année d'autres mesures pour réduire les coûts, recentrer les initiatives et investissements stratégiques et rationaliser son organisation. Le Groupe révisera également dans les prochains mois la stratégie de l'entreprise pour l'aligner résolument sur les exigences futures des marchés et les besoins des clients.

"Nous devons et voulons développer notre compétence classique dans l'événementiel live pour la transformer en une compétence intégrée en marketing expérientiel dans les domaines physique et numérique", déclare Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO par intérim de MCH Group depuis début septembre 2018. "Ce processus est très ambitieux et prendra un certain temps. Notre principal défi sera de trouver le juste équilibre entre les mesures nécessaires à la stabilisation de l'entreprise et les investissements requis pour l'avenir, malgré les ressources limitées disponibles."

MCH Group fixe les priorités suivantes pour les initiatives et investissements stratégiques:

La position de leader mondial d'Art Basel devra encore être renforcée en focalisant sur les expositions existantes, en poursuivant les Art Basel Cities et en développant d'autres initiatives qui seront annoncées en temps voulu. Masterpiece London sera étendu à l'international, dans un premier temps probablement en Asie. Des investissements sont déjà réalisés dans une série d'innovations conceptuelles pour Baselworld 2019 et le nouveau concept pour Baselworld 2020 fait l'objet d'une réflexion intense en collaboration avec les comités d'exposants. MCH Group organise un grand nombre de foires et salons orientés vers le marché suisse, qui ont du succès et dans l'avenir desquels l'entreprise veut également investir. Dans la division Live Marketing Solutions, les compétences et l'offre de services dans le domaine du développement de stratégies et de concepts seront encore élargies. Enfin, MCH Group investira également dans le développement de ses offres numériques.

L'initiative du développement d'un portefeuille de foires d'art régionales ne sera pas poursuivie. MCH Group a l'intention de vendre ses participations dans Art Düsseldorf et India Art Fair. D'ici là, les foires seront soutenues par MCH Group dans leur forme actuelle. La participation annoncée dans la nouvelle Art SG à Singapour est abandonnée. Le concept du Grand Bâle est en cours de vérification et il a donc été décidé de renoncer à l'expansion prévue à Miami Beach au moins en 2019. Le potentiel de plusieurs foires et salons nationaux sera également analysé, une décision quant à leur avenir sera prise dans les prochains mois.

Un groupe de travail ("Task Force") interne pour l'élaboration et la mise en oeuvre de l'ensemble du programme de transformation, placé sous la direction du CFO Beat Zwahlen, a été mis en place. Une attention particulière est accordée à l'amélioration de l'efficacité de la structure organisationnelle. Les fonctions de support et les compétences techniques seront de plus en plus regroupées et partagées au sein du groupe afin d'exploiter les synergies correspondantes.

"MCH Group se caractérise par la grande expertise de ses collaboratrices et collaborateurs ainsi que par de nombreux produits et services de haute qualité", explique Hans-Kristian Hoejsgaard. "Nous voulons mieux exploiter ce potentiel en fusionnant le grand nombre de centres de profit largement autonomes en un groupe d'entreprises intégré. Nous allons développer une vision à l'échelle du groupe, définir une stratégie à l'échelle du groupe et la mettre en oeuvre dans l'ensemble du groupe d'entreprises."

La fixation des priorités pour la stratégie et les investissements ainsi que le programme de restructuration et de transformation initialisé auront des conséquences sur le résultat 2018 ainsi que sur le budget 2019. L'objectif est d'obtenir le plus grand impact positif possible sur l'exercice 2019. Les conséquences sont encore impossibles à chiffrer concrètement pour le moment. MCH Group les communiquera dès que les informations correspondantes seront disponibles.

