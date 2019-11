MCH : Communiqué de presse | MCH Group | Mouvements de personnel au sein de l'Executive Board

MCH Group: Mouvements de personnel au sein de l'Executive Board pour renforcer le futur cœur de métier

Le Conseil d'administration de MCH Group a décidé d'aligner plus étroitement la composition de l'Executive Board sur la stratégie redéfinie de l'entreprise à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil d'administration a nommé Marc Spiegler, Global Director d'Art Basel, membre de l'Executive Board. Marc Spiegler sera responsable de l'ensemble du portefeuille de produits et de services de MCH Group dans l'écosystème du marché mondial de l'art, qui joue un rôle important dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Marc Spiegler a rejoint MCH Group en tant que codirecteur d'Art Basel en 2007. Depuis 2012, il est Global Director d'Art Basel et a, dans cette fonction grandement contribué à son développement réussi. Art Basel est une plate-forme importante pour l'art contemporain et moderne avec les foires à Bâle, Miami Beach et Hong Kong, et l'une des marques les plus connues et reconnues sur le marché de l'art.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, concernant la commercialisation et l'exploitation des infrastructures de foires et de congrès propres à l'entreprise à Bâle et à Zurich, l'accent sera mis sur une amélioration de l'utilisation des capacités. Le secteur «Venues», qui faisait jusqu'à présent partie de la division «Events Switzerland & Venues», sera par conséquent géré en tant qu'unité indépendante au sein du Groupe à partir du 1er janvier 2020. Il sera dirigé par Peter Holenstein, qui continuera de relever directement du CEO mais ne sera plus membre de l'Executive Board. Peter Holenstein sera également responsable, à titre intérimaire, de l'activité événements et plates-formes nationaux, pour laquelle une nouvelle direction sera recherchée.

Les activités de MCH Group comprennent l'organisation d'environs 30 foires et salons en régie propre, l'exploitation des sites d'exposition de Bâle et de Zurich ainsi que des prestations de services individuelles dans le domaine du marketing expérientiel, de la stratégie et la conception à la réalisation. À l'automne 2019, le Conseil d'administration a défini les grands axes de la stratégie future de l'entreprise: MCH Group se concentrera sur l'organisation de plates-formes physiques et numériques nationales et internationales de premier plan, tournées vers l'avenir, dans des domaines thématiques sélectionnés. Dans les années à venir, il entend investir dans l'innovation et la numérisation, développer les manifestations existantes et créer de nouveaux formats.