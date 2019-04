MCH : Extension de Swissbau 2020 avec l'automatisation du bâtiment, l'énergie dans le bâtiment, l'éclairage et la technique d'éclairage ainsi que la sécurité du bâtiment

Ces dernières semaines, des entretiens ont eu lieu avec les représentants des secteurs concernés par l'annulation d'Ineltec et de Sicherheit. Des entreprises de premier plan ont pris la décision de participer à Swissbau. Depuis un certain temps déjà, il existait dans l'offre des trois salons des recoupements dans les secteurs de l'énergie dans le bâtiment, de l'automatisation du bâtiment, de l'éclairage et de la technique d'éclairage ainsi que de la sécurité du bâtiment. Ces secteurs seront désormais étendus dans Swissbau. La décision de MCH Group de renforcer Swissbau avec ces thèmes a du sens pour les experts de la branche. Rudolf Pfander, directeur du salon Swissbau, souligne l'importance de Swissbau et le potentiel de croissance de la gestion technique intelligente du bâtiment: «La numérisation transforme la branche, les différents domaines de la construction et de l'immobilier convergent. La technique du bâtiment est déjà représentée par des fournisseurs des domaines du chauffage, de la ventilation et de l'automatisation du bâtiment », précise Rudolf Pfander. «Le renforcement avec un focus particulier sur l'automatisation du bâtiment et l'énergie dans le bâtiment réunit l'ensemble de la technique du bâtiment sous un même toit. Swissbau offre également la plate-forme idéale pour la sécurité du bâtiment et l'éclairage et la technique d'éclairage. Grâce à notre concept de salon intégré et à l'extension thématique de Swissbau, de nouveaux groupes cibles pourront être atteints». Tous les deux ans, près de 100 000 visiteurs (80 % de visiteurs professionnels et 20 % de maîtres d'ouvrage et d'utilisateurs), dont 57 000 décideurs, se rendent à Swissbau à Bâle. Swissbau est de plus en plus visité aussi par des propriétaires et des investisseurs, des prestataires de services immobiliers, des facility managers, des responsables BIM (Building Information Modeling) et des spécialistes de la gestion technique du bâtiment. Avec ses trois volets salon, Swissbau Focus et Swissbau Innovation Lab, Swissbau reproduit le cycle de vie complet d'un bien immobilier. Avec la plate-forme interdisciplinaire de manifestations et de réseautage Swissbau Focus, Swissbau offre, en commun avec une trentaine d'associations professionnelles, d'offices fédéraux, d'institutions et d'universités, une plate-forme sectorielle pertinente où plus de 7 000 décideurs économiques et politiques peuvent échanger sur les défis les plus actuels. La numérisation est au cœur du Swissbau Innovation Lab. Swissbau, également en collaboration avec la branche - en premier lieu Bâtir digital Suisse et la sia - y organise pour la deuxième fois une présentation spéciale sur le thème du BIM (Building Information Modeling) et des solutions numériques. Parmi les quelque 70 partenaires figurent des entreprises de premier plan comme Amstein+Walthert, Gruner, Itten+Brechbühl, Selmoni et Siemens.

Walo Dalhäuser, Directeur Foires et salons professionnels et grand public MCH Foire Suisse SA: «Cela ouvre aux exposants d'Ineltec et Sicherheit, en plus des groupes cibles actuels de planificateurs et d'installateurs, un nouveau potentiel de plus de 21 000 architectes, architectes d'intérieur et autres spécialistes de la planification et ingénieurs.»

Werner Fehlmann, Head Solution and Service Portfolio, Building Technologies, Siemens, souligne: «L'extension de Swissbau dans les domaines de l'énergie du bâtiment, de l'automatisation du bâtiment et de la sécurité du bâtiment est orientée vers l'avenir et répond au besoin croissant d'une mise en réseau interdisciplinaire.»

Michael Tschirky, Président central de l'Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE): «Swissbau offre à notre branche de nouvelles opportunités car elle réunit la technique du bâtiment dans son ensemble sous un même toit. C'est aussi le reflet de l'évolution de la branche, où la convergence des différents domaines prend de plus en plus d'importance.»