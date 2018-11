MCH : Global – Agence de marketing expérientiel de dernière génération entre au marché suisse

La numérisation transforme profondément les besoins en matière de marketing expérientiel: les évènements, congrès, salons et activités de sponsoring nécessitent de nouveaux formats, solutions et plateformes. MCH Global répond à ces besoins: la nouvelle agence mise en place propose des solutions efficaces en matière de marketing expérientiel qui s'appuient sur des conclusions stratégiques et qui s'inspirent des dernières tendances et innovations.

MCH Global - déjà rencontre beaucoup de succès au Moyen-Orient et en Asie - sera relancé en Suisse le 1er décembre 2018. Grâce aux compétences approfondies d'experts internationaux confirmés et des tous derniers outils, l'agence accompagne tout au long de la chaîne de valeur du marketing expérientiel - de la stratégie à la mise en œuvre intelligente en passant par la conception et la création.

L'agence fait partie de MCH Group et dispose ainsi d'un réseau interne et externe unique. MCH Global Schweiz sera dirigée par Kathrin Morlock, Managing Director de Rufener Events Ltd, appuyée par le Creative Director Chris de Abreu de Londres. La marque Rufener sera abandonnée au profit de la marque d'agence MCH Global.

Le repositionnement de MCH Global permettra d'allier le credo unique de Rufener de quelques 30 années d'expérience dans le secteur de l'événementiel, aux connaissances, formats et solutions les plus récents - ainsi, l'agence de marketing expérientiel de dernière génération pourra entrer aussi au marché suisse. Quelques 50 spécialistes suisses et internationaux reconnus qui tirent leur expérience dans plus de 1600 évènements et autres activités marketing réalisés en Suisse et à travers le monde travaillent pour MCH Global.

Des évènements et de la communication directe au marketing expérientiel

Kathrin Morlock, Managing Director de Rufener Events Ltd a notablement contribué à la mise en place de la nouvelle agence. «Nous nous trouvons au contre de la transformation des événements et manifestations en Experience Marketing de l'avenir: Les activités et plateformes en direct classiques doivent être repensées et élargies et complétées au moyen des offres numériques. En réunissant sous le même toit toutes les compétences, l'agence peut répondre immédiatement aux besoins des entreprises et des organisateurs en proposant des stratégies, des concepts et des solutions innovantes et de qualité - ainsi qu'évaluer et justifier le succès grâce aux outils adaptés», explique Kathrin Morlock. Elle souligne que MCH Global intègre notamment les exigences des clients internationaux et présents à l'échelle mondiale.

Expérience et savoir-faire à l'échelle internationale

Chris de Abreu a pu être recruté comme directeur créatif. L'expert polyvalent londonien a travaillé pour des agences telles que WPP, Omnicom et Publicis ainsi que sur d'importants projets internationaux pour des clients tels que Nike, Audi, Samsung ou Ermenegildo Zegna. Il parle six langues et a déjà travaillé sur presque tous les continents.

Lancement lors de l'inauguration du bureau

La marque MCH Global a été présentée en Suisse le 1er novembre 2018. La marque internationale MCH Global a pris vie en présence de «friends & family» lors de présentations et de tables rondes sur les dernières tendances en matière de marketing expérientiel.

MCH Global

MCH Global fait partie de MCH Group et de son département Live Marketing Solutions placé sous la direction de Jean-Marc Devaud, membre du conseil d'administration de MCH Group. En novembre 2018, Expomoblia AG (à Effretikon) a été transformée en MCH Live Marketing Solutions. Au cours du premier semestre 2019, entre autres, les sociétés de MCH Global AG (à Zurich, avec d'autres sites à Doubaï, Shanghai, Hong Kong et Los Angeles), Rufener Events Ltd (à Zurich) et Reflection Marketing AG (à Zurich) doivent fusionner dans cette société. Ensuite, cette dernière se présentera au marché avec les trois marques MCH Global, Reflection Marketing et Expomobilia.

www.mch-global.com