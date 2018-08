MCH Group: Démission du CEO René Kamm

Ensemble et d'un commun accord, le conseil d'administration de MCH Group et le CEO René Kamm sont arrivés à la conclusion que compte tenu de la phase de transformations fondamentales que traverse l'activité commerciale, le bon moment est venu pour un changement à la direction opérationnelle du groupe. René Kamm démissionne de son poste de CEO de MCH Group. Il assurera un passage de témoin ordonné et se tiendra à la disposition de l'entreprise à titre consultatif au cours des prochains mois si nécessaire. Pendant la période de transition qui s'écoulera jusqu'au règlement de la succession de René Kamm, le président du conseil d'administration, Ulrich Vischer, sera responsable, en étroite collaboration avec les membres de l'Executive Board, de la direction opérationnelle du groupe.

En près de 20 ans d'activité pour le compte de MCH Group, René Kamm avait marqué de son empreinte déterminante le site de foires de Bâle et placé l'entreprise sur de nouvelles fondations. «Nous devons beaucoup à René Kamm», déclare le président du conseil d'administration Ulrich Vischer. «Il a non seulement développé de façon déterminante des foires et salons mondialement connus comme Art Basel et Baselworld, mais il a également identifié très tôt les mutations provoquées par la numérisation et les concepts multicanaux, et donc mené de l'avant la diversification et l'internationalisation de MCH Group.»

René Kamm a démarré sa carrière en 1999 comme directeur du salon Baselworld, dont il a fait le principal salon de l'industrie de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie au monde. Il a transformé l'entreprise de foires et salons cantonnée au niveau national en un groupe international, a mis l'accent sur les foires de collectionneurs et a complété l'offre par des solutions de live-marketing et des services événementiels tels que ceux proposés aux Etats-Unis par l'entreprise MC2 achetée il y a plus d'un an. «J'ai passé près de 20 années passionnantes à la Foire de Bâle, à la Foire Suisse et au sein de MCH Group», déclare René Kamm. «J'ai découvert tous les aspects de ce secteur et, depuis 2003, à mon poste de CEO, j'ai mené de l'avant le développement du groupe, en le hissant du statut de société de foires et salons positionnée au niveau national à celui de groupe de live-marketing tourné vers l'international.»

Questions relatives à l'évolution du résultat de MCH Group

Dimanche dernier, Swatch Group avait fait part, dans les médias dominicaux, de sa décision de ne pas participer à Baselworld 2019, ce que MCH Group regrette profondément Même si le déroulement de Baselworld n'est pas remis en cause sur le fond, le retrait de cet exposant important a soulevé des questions relatives aux conséquences pour l'évolution du résultat de MCH Group.

Les responsables de Baselworld ont des échanges intensifs avec les principaux représentants de l'industrie et ont posé, grâce à des nouveautés conceptuelles, une base de qualité pour que Baselworld 2019 soit un succès. La renonciation de Swatch Group à participer à Baselworld 2019 aura des répercussions sur le résultat 2019 qui ne peuvent pas encore être estimées concrètement à l'heure actuelle.

La question de savoir si une nouvelle correction de valeur des halles de salon à Bâle est nécessaire s'est posée. Comme il a été communiqué en février 2018, la réponse dépend du niveau d'utilisation futur des halles et du succès des événements qui y sont organisés. L'estimation afférente est réexaminée en continu.

MCH Group se trouve dans un processus de transformation au cours duquel il se réoriente en fonction des exigences futures de l'activité salons et événements classique. Il maintient sa stratégie d'entreprise visant à élargir sa gamme de services, à renforcer sa présence internationale et à accroître la numérisation. MCH Group a confiance dans sa capacité à réussir la mise en œuvre de la stratégie. Les initiatives stratégiques lancées ces dernières années doivent être menées à bien avec succès afin de permettre de compenser les reculs liés au marché de l'activité salons et événements classique.

MCH Group informera, le 4 septembre 2018, au sujet du résultat semestriel 2018 et aura l'occasion de donner, à cet égard, d'autres indications sur l'évolution du résultat attendu.

Erratum

Dans le communiqué publié par MCH Group le 30 juillet au sujet de l'évolution de Baselworld, une erreur s'est malheureusement glissée. La séance du 4 juillet 2018 qui y est mentionnée n'a pas eu lieu avec le «Comité Consultatif», mais avec le «Comité Mondial». Conformément au règlement des exposants, les membres du «Comité Consultatif» font automatiquement partie du «Comité Mondial».