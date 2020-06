MCH Group annule Art Basel qui devait avoir lieu en septembre prochain

Zurich (awp) - La foire de l'art Art Basel n'aura pas lieu cette année. MCH Group s'est dit contraint, dans l'environnement global actuel, de décider l'annulation de cette manifestation et de Design Miami Basel qui devaient avoir lieu du 17 au 20 septembre prochains, a-t-il indiqué samedi.

La décision d'annulation a été prise après discussions et prise de conseils auprès de nombreux propriétaires de galeries, collectionneurs, partenaires et experts externes d'Art Basel. Des réflexions au niveau de la santé et des risques pour la sécurité de tous les participants, ainsi que les risques financiers pour les exposants et les partenaires ont été pris en considération.

Le fait que les voyages internationaux restent entravés et que l'environnement réglementaire des grandes manifestations n'est pas encore réglé en Suisse ont aussi contribué à la décision. Cité dans le communiqué, Marc Spiegler, directeur d'Art Basel s'est dit conscient que les galeristes font face à des difficultés et des défis économiques jamais vus auparavant.

MCH Group avait espéré pouvoir soutenir la reprise du marché de l'art avec la manifestation en septembre. Les incertitudes auxquelles on est confronté étaient trop grandes, selon M. Spiegler. MCH Group va poursuivre le développement de plateformes numériques et continuera de proposer des foires de l'art à l'avenir.

kw/rp