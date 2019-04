MCH Group propose l'élection de trois nouveaux administrateurs

Bâle (awp) - MCH annonce des changements à son conseil d'administration. Lors de la prochaine assemblée générale, l'organisateur bâlois de foires et salons en difficulté proposera à ses actionnaires d'élire trois nouveaux administrateurs. Deux d'entre eux succéderont aux administrateurs sortants Marco Gadola et Jean-Philippe Rochat.

Le conseil d'administration propose d'élire pour un mandat d'une durée d'un an Markus Breitenmoser et Hans-Kristian Hoejsgaard, écrit jeudi MCH. Il soumet également l'élection en tant qu'administratrice de Dagmar Maria Kamber Borens. Ancienne directrice opérationnelle de Credit Suisse (Suisse), Mme Kamber Borens représentera les intérêts du demi-canton de Bâle-Ville et succédera à cette fonction à Werner Helfenstein.

Assurant la direction par intérim de MCH depuis le départ en septembre dernier du directeur général René Kamm, Hans-Kristian Hoejsgaard cèdera son poste en juin au nouveau patron désigné Bernd Stadlwieser. Auparavant, M. Hoejsgaard a dirigé le fabricant et distributeur bâlois de cigares Oettinger Davidoff.

Markus Breitenmoser représentera pour sa part le principal actionnaire privé de MCH, AMG Analysten & Anlagen, un filiale du gestionnaire de fonds AMG. M. Breitenmoser a oeuvré tout au long de sa carrière en tant que responsable, administrateur et conseiller dans divers secteurs industriels ainsi que dans la finance.

Le groupe bâlois, qui organise notamment le salon de l'horlogerie Baselworld, a décidé de mettre un terme à plusieurs manifestations. Engagé dans une profonde restructuration, MCH a creusé l'an dernier sa perte nette à 190,4 millions de francs suisses, contre un débours de 110 millions en 2017, sous le coup notamment d'importants correctifs de valeurs liés à ses halles d'exposition.

Les ennuis ont commencé en début d'année dernière pour MCH, avec la défection des marques de Swatch Group du salon horloger Baselworld. Ce départ en avait entraîné un autre, celui du patron du groupe qui organise également les expositions Art Basel, René Kamm. En novembre, l'entreprise rhénane a annoncé un changement de stratégie et un programme d'économie.

