MCH Group vend sa filiale Winkler Livecom aux dirigeants et à un privé

Zurich (awp) - Le groupe évènementiel MCH, en difficultés depuis plusieurs mois, a vendu au 31 décembre dernier Winkler Livecom, sa filiale de services techniques de la communication live, aux dirigeants de cette dernière ainsi qu'à un investisseur privé. Dans un communiqué, l'entreprise bâloise motive sa décision par son recentrage stratégique.

"Nous voulons, dans le segment Live Marketing Solutions, nous concentrer sur l'élargissement et l'internationalisation de notre offre de services au niveau stratégique et conceptuel (...) ainsi que sur la réalisation de constructions temporaires", explique jeudi Hans-Kristian Hoejsgaard, patron de MCH par intérim, cité dans un communiqué.

Or, Winkler Livecom, essentiellement orientée vers le marché national et sans contact direct avec le client final pour de nombreux contrats, n'aurait que des possibilités limitées de développement au sein du groupe, fait valoir MCH.

"Nous pourrons développer une stratégie indépendante et adapter nos structures de manière plus ciblée aux besoins de nos segments de marché et de clientèle", assure Christian Künzli, anciennement directeur exécutif et désormais l'un des trois et l'un des trois nouveaux propriétaires de Winkler Livecom.

Les deux autres sont l'ex-responsable des ventes et du marketing Stefan Mathys et le conseiller en gestion et entrepreneur en investissement Benedickt Brenninkmeijer.

L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été évoqués, reste sans conséquence pour les quelque 75 collaborateurs de la filiale de MCH. La continuité des commandes et des travaux en cours est également garantie, selon le communiqué.

Reprise en 2005 et sise à Wohlen, en Argovie, Winkler Livecom a été la première acquisition de MCH dans le cadre de la création de l'actuelle division Live Marketing Solutions.

buc/fr