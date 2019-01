MCH : Management Buy Out de Winkler Livecom AG (Communiqué de presse 10.01.2019)

Communiqué de presse

Management Buy Out de Winkler Livecom AG

MCH Group SA a vendu sa filiale Winkler Livecom AG à Wohlen aux dirigeants du prestataire de services techniques de la communication live et à un investisseur privé. La vente a été finalisée le 31.12.2018.

"Nous voulons, dans le segment Live Marketing Solutions, nous concentrer sur l'élargissement et l'internationalisation de notre offre de services au niveau stratégique et conceptuel - Reflection Marketing et MCH Global - ainsi que sur la réalisation de constructions temporaires - Expomobilia, MC2, Metron", explique Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO par intérim de MCH Group. Dans le cadre de cette orientation stratégique prioritaire, Winkler Livecom AG n'aurait que des possibilités de développement limitées au sein de MCH Group, car elle est principalement orientée vers le marché national et, en tant que prestataire de services, n'a aucun contact direct avec le client final pour de nombreux contrats. "Nous sommes heureux de pouvoir offrir à Winkler et à ses collaborateurs une voie prometteuse pour l'avenir et leur souhaitons beaucoup de succès", souligne Hans-Kristian Hoejsgaard.

"En tant qu'entreprise indépendante, nous pourrons développer une stratégie indépendante et adapter nos structures de manière plus ciblée aux besoins de nos segments de marché et de clientèle", déclare Christian Künzli, anciennement Managing Director de Winkler Livecom AG et l'un des trois nouveaux propriétaires. Participent également au rachat de Winkler Livecom AG sont Stefan Mathys - précédemment responsable du Ventes & Marketing - et le conseiller en gestion et entrepreneur en investissement Benedickt Brenninkmeijer. "Nous nous réjouissons à l'idée de nous engager sur une nouvelle voie avec de nouvelles perspectives d'avenir. Les conditions sont bonnes et nous sommes très motivés", fait valoir Christian Künzli. "Et bien entendu, nous continuerons d'être un prestataire de services compétent pour MCH Group."

La vente de Winkler Livecom AG n'a pas de conséquences pour les quelque 75 collaborateurs-trices qui, dans le cadre de la structure organisationnelle existante, sont transférés aux nouveaux propriétaires. L'émancipation ordonnée est assurée par les périodes de transition nécessaires et des contrats de prestations. La continuité des commandes et des travaux en cours est également garantie.

Les prestations de Winkler Livecom AG vont du développement d'idées à la réalisation de solutions multimédia sur l'ensemble du marché de la communication live. Elle a été reprise par MCH Group en 2005 et a été la première acquisition dans le cadre de la création de l'actuelle division "Live Marketing Solutions".

