MCH : Stephan Peyer quitte MCH Group

Stephan Peyer, Membre de l'Executive Board et responsable de la Division Corporate Development & Services a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter MCH Group et de réorienter sa carrière professionnelle. Il assurera jusqu'à son départ une succession en bonne et due forme et un passage de témoin harmonieux. Sa décision n'est en aucun cas liée à la nomination de Hans-Kristian Hoejsgaard, nouveau CEO a.i., qui a pris mardi dernier la direction opérationnelle de MCH Group.

De 2007 à 2013, Stephan Peyer a dirigé la Division Salons Professionnels et Foires Grand Public au sein de MCH Group, avant d'assurer la fonction de Chief Development Officer (CDO). Le Conseil d'administration et l'Executive Board regrettent la décision de Stephan Peyer. Ils le remercient pour son grand engagement au cours de ses 12 années chez MCH et lui souhaitent plein succès dans la suite de sa carrière professionnelle.