MCH: Stephan Peyer quitte le comité de direction

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et de salons MCH enregistre un nouveau départ au sein de sa direction générale, après celui début août de son directeur général (CEO) René Kamm. Stephan Peyer, responsable de l'unité Corporate Development & Services et membre du comité exécutif a décidé de quitter l'entreprise, afin de "donner un nouveau cours à sa carrière professionnelle", selon un communiqué.

Sa décision n'est "en aucun cas liée" à la désignation de Hans-Kristian Hoejsgaard pour reprendre les rênes du groupe à titre intérimaire, assure MCH vendredi. M. Peyer continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à son départ afin d'assurer une transition sans heurts.

Après avoir dirigé le segment Salons spécialisés et grand public de 2007 à 2013, il a repris la fonction de directeur du développement (CDO). Le conseil d'administration et le comité directeur de MCH disent regretter son départ et le remercient pour ses 12 années de bons et loyaux services.

