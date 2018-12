MCH : actualise ses prévisions pour 2018

MCH Group actualise son estimation du résultat d'exploitation 2018: le groupe s'attend à un résultat avant mesures exceptionnelles négatif d'au moins 14 millions de CHF. Les raisons principales de la détérioration du résultat attendu par rapport aux prévisions de début septembre 2018 sont les reculs enregistrés pour les foires grand public Züspa et Comptoir Suisse ainsi que le bilan, une fois de plus inférieur aux attentes, de Grand Basel.

Dans le cadre du processus de restructuration et de transformation engagé, MCH Group prévoit des provisions pour des coûts de restructuration d'environ 30 à 40 millions de CHF au cours de l'exercice 2018. Celles-ci sont principalement destinées à des mesures structurelles et à l'optimisation de l'organisation.

Comme annoncé début septembre, MCH Group devra également procéder à de nouveaux amortissements exceptionnels dans les centaines de millions CHF pour la correction de la valeur des halles de foires à Bâle.

Le résultat négatif 2018 est imputable principalement au recul de Baselworld, au lancement de Grand Basel et à d'autres tendances à la baisse dans le secteur des foires et événements nationaux, notamment dans les foires grand public. En revanche, Swissbau, Art Basel et Masterpiece London, entre autres, ont connu un grand succès et sont parvenus à renforcer encore leur position. MCH Group enregistre en 2018 un développement très positif également dans le domaine des 'Live Marketing Solutions'.

Début novembre, MCH Group a communiqué des informations sur sa façon d'aborder la nécessaire stabilisation et transformation de l'entreprise. Outre les mesures d'économie déjà mises en place, d'autres mesures ont été prises pour réduire les coûts, recentrer les initiatives stratégiques et les investissements et rationaliser l'organisation.