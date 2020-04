MCH cherche des solutions pour Baselworld et des investisseurs

Zurich (awp) - Les responsables de MCH Group ont saisi l'occasion de l'assemblée générale de vendredi pour faire le point sur les dossiers chauds: la recherche de solutions pour Baselworld et celle de nouveaux investisseurs.

La suppressions de plusieurs événements en raison de la crise du coronavirus pose bien des problèmes à l'entreprise. Il a notamment fallu renoncer à tenir Baselworld comme prévu début mai et reporter le rendez-vous de l'horlogerie-joaillerie à l'année prochaine. La décision de plusieurs poids lourds exposants de renoncer à Baselworld pour lui préférer un nouveau salon à Genève remet désormais en cause l'édition 2021 de la manifestation.

Dans son communiqué de vendredi soir, MCH affirme analyser les besoins du marché et le potentiel pour Baselworld. Les prochaines étapes seront communiquées aussi rapidement que possible.

L'année dernière déjà, Swatch Group, avec ses marques Omega, Longines et Tissot, avait porté un premier coup à Baselworld en claquant la porte. Récemment, ce sont les marques Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chanel et Chopard ainsi que celles du géant français LVMH (TAG Heuer, Hublot, Zenith et Bulgari) qui ont décidé d'abandonner Baselworld.

Discussions en cours

En raison de la crise du coronavirus, on ne sait pas encore sir Art Basel, qui est prévue en septembre à Bâle pourra effectivement avoir lieu. La question est ouverte et dépendra de l'évolution de la crise.

Des discussions sont par ailleurs en cours avec les exposants des foires Giardina, Habitat-Jardin et SmartSuisse qui ont dû être supprimées à cause du coronavirus. On négocie sur la façon de compenser les frais qui avaient déjà été engagés par les exposants. MCH entend faire preuve de souplesse. Le groupe reste en outre prêt au cas où l'interdiction des foires et événements serait levée par la Confédération.

La crise du coronavirus n'affecte pas seulement les affaires liées aux foires et aux congrès. Les activités de conseils et services du segment Live Marketing sont également touchées, selon MCH. Des mesures drastiques ont été prises pour assurer la liquidité de l'entreprise.

MCH est aussi à la recherche d'investisseurs. Cela avait déjà été annoncé lors de l'assemblée générale extraordinaire de janvier dernier. L'évaluation des options financières et des possibles changements structurels est en cours et on y travaille intensivement, assure l'entreprise. Si on trouve des investisseurs, cela impliquera une augmentation de capital et des modifications des statuts sur lesquelles les actionnaires devront se prononcer.

mk/rp

mk