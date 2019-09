MCH enregistre une perte nette au premier semestre

Données financières (CHF) CA 2019 518 M EBIT 2019 -10,1 M Résultat net 2019 -17,0 M Dette 2019 158 M Rendement 2019 - PER 2019 -7,99x PER 2020 -378x VE / CA2019 0,57x VE / CA2020 0,51x Capitalisation 136 M Graphique MCH GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MCH GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 18,00 CHF Dernier Cours de Cloture 22,70 CHF Ecart / Objectif Haut -20,7% Ecart / Objectif Moyen -20,7% Ecart / Objectif Bas -20,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hans-Kristian Hoejsgaard Chief Executive Officer Ulrich Vischer Chairman Beat Zwahlen Chief Financial Officer Werner Helfenstein Director Eva Herzog Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MCH GROUP AG 13.78% 138 OMNICOM GROUP 3.85% 16 545 WPP GROUP 14.36% 14 918 PUBLICIS GROUPE -13.30% 11 365 HEDY HOLDING CO., LTD. --.--% 11 017 DENTSU INC -22.90% 9 634