MCH : étudie un nouveau concept national d’événements pour succéder au Comptoir Suisse

Face à l'évolution confirmée des habitudes de consommation et de divertissement, MCH Group, leader suisse des foires et congrès, a décidé d'étudier un nouveau concept d'événement national, qui pourrait dès 2020 occuper ses sites de Lausanne, Bâle et Zurich. Les contours de ce futur format innovant restent à déterminer avec précision. Ce développement répond à la désaffection des foires généralistes traditionnelles en milieu urbain, qui ne paraissent plus correspondre aux attentes du public et des exposants.

Cette décision confirme les réflexions initiées en octobre dernier, après la tenue de la 99e édition du Comptoir Suisse (Lausanne) et de la 70e Züspa (Zurich), qui auront constitué chacune la dernière dans leur format actuel. Comme déjà annoncé, la Muba (Bâle) tiendra son ultime édition en 2019. Une évaluation détaillée des perspectives économiques et des sondages réalisés auprès des exposants ont confirmé le bien-fondé de cette prise de position. A Lausanne, la mutation annoncée du site de Beaulieu avec l'abandon des Halles Nord renforce sa pertinence. En prenant ce virage stratégique, MCH Group pose les jalons de la stabilisation nécessaire de l'entreprise et de son adaptation aux exigences futures des marchés et de ses clients.

Remarquable de longévité, le Comptoir Suisse aura été pendant près d'un siècle un trait d'union fort entre ville et campagne, reflétant la diversité, la vivacité et le dynamisme de la société vaudoise et suisse, rassemblant grand public, commerçants, artisans, vignerons et paysans en un lieu symbolique et dans un esprit festif. MCH Group tient à remercier les exposants et les visiteurs restés fidèles à ce rendez-vous traditionnel. MCH Group rappelle qu'en une décennie, il a multiplié les efforts pour dynamiser le site de Beaulieu. Il continuera à s'engager pour la vitalité de salons thématiques à Lausanne.

Dans cette perspective, MCH Group travaille à un concept destiné à des plates-formes grand public 'hybrides'. Celui-ci devra combiner des événements temporaires et physiques avec une offre numérique, créant ainsi une activité cohérente et dynamique tout au long de l'année.

Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO a.i. de MCH Group déclare: 'Les foires grand public généralistes du Groupe MCH sont déficitaires depuis plusieurs années. Outre le nouveau format sur lequel nous travaillons, nous voulons désormais nous concentrer sur le renforcement et le développement en Suisse de nos salons et foires spécialisées, leaders sur le plan national, tels que par exemple Swissbau, Habitat & Jardin, Giardina, le Salon des Métiers et de la Formation ou SWISS-MOTO, ainsi que sur le développement de nouvelles thématiques de manifestations proposant des services numériques sur nos différents sites.'

