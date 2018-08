MCH: nouvel organisateur pour les salons Mednat et AgroBio

Lausanne (awp/ats) - Le Salon Mednat & AgroBio à Lausanne change d'organisateur. MCH Beaulieu reste propriétaire de la marque, mais a décidé de confier son développement au français SPAS Organisation, indique mardi un communiqué.

MCH Beaulieu veut assurer le succès de Mednat & AgroBio en passant le relais au "plus grand organisateur français de salons grand public et professionnel" dédié au bien-être, au bio, à la santé au naturel et au développement durable, explique la société.

Visiteurs en hausse

Cité dans le communiqué, René Zürcher, directeur opérationnel de MCH Beaulieu Lausanne, se félicite d'avoir trouvé un repreneur. Cette année, la manifestation a fêté sa 30e édition avec 16'000 visiteurs, en hausse de 5%. Le prochain rendez-vous est fixé du 4 au 7 avril 2019.

En avril dernier, MCH a annoncé qu'il abandonnait l'exploitation unique de Beaulieu à Lausanne et deviendrait locataire de ses propres foires et salons. La société soulignait alors vouloir "se recentrer" sur ses propres foires, dont Mednat, et céder à la Fondation de Beaulieu environ 50 événements tiers.

Meilleur réseau

Interrogé par Keystone-ATS, René Zürcher indique mardi que des discussions avec SPAS Organisation ont commencé déjà il y a deux ans. Cette société est spécialisée dans ce créneau et dispose d'un meilleur réseau que MCH. De synergies devraient voir le jour, selon lui.

Questionné sur le sort des autres manifestations de MCH à Beaulieu, le responsable indique que le groupe analyse chaque année son engagement dans ses divers salons et foires. Pour rappel, MCH traverse une période chahutée. René Kamm, directeur général de la société, a annoncé vendredi dernier sa démission après l'annonce du retrait de Swatch Group du salon horloger Baselworld.

