MCH projette une nouvelle plateforme pour l'industrie horlogère et joaillière

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et salon MCH Group a présenté un premier concept pour une nouvelle plateforme destinée à l'horlogerie, la bijouterie et les pierres précieuses. Baptisée "Houruniverse", cette dernière se veut un lieu de rencontre entre entreprises et clients, accessible pendant toute l'année, selon un communiqué diffusé jeudi.

MCH avait annoncé un nouveau concept pour succéder à son ancien salon-phare Baselworld. Des discussions intensives ont été menées avec les exposants, les visiteurs et les représentants de l'industrie pour évaluer les besoins et les possibilités d'un nouveau format, poursuit le groupe bâlois.

Le nouveau concept place les clients des exposants et tous les acteurs de la chaîne de distribution au centre de l'attention, assure le communiqué. Les détails du projet devraient être dévoilés fin août, en même temps que le lancement de la plateforme. Le premier évènement présentiel est prévu pour avril 2021.

