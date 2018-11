MCH renonce à organiser les foires Comptoir Suisse et Züspa

Zurich (awp) - L'organisateur de foires et d'événements MCH Group a annoncé mardi qu'il allait renoncer à organiser les foires Comptoir Suisse à Lausanne et Züspa à Zurich, après avoir abandonné précédemment l'organisation de la Muba (pour Mustermesse Basel) bâloise.

Dans un bref communiqué, le groupe rhénan a indiqué "évaluer un nouveau concept innovant d'ici 2020" afin de répondre à "l'évolution du marché", sans plus de précision.

Fin juin, MCH avait indiqué que la Muba, événement emblématique de Bâle, organisera sa dernière édition du 8 au 17 février 2019, mettant un terme à 103 années d'existence.

La société, qui organise notamment les salons horloger Baselworld et d'art Art Basel, se trouve sous pression. Swatch, l'un des plus importants exposants de l'événement bâlois dédié aux montres, avait en effet annoncé fin juillet se retirer de l'événement. L'horloger bâlois a été suivi par d'autres exposants, qui critiquent le format et les coûts liés à Baselworld.

Début novembre, MCH avait réagi, disant entamer une restructuration pour faire face aux défis auxquels le secteur des salons est exposé. Outre les économies déjà réalisées, la direction prendra d'autres mesures et veut rationnaliser l'organisation et mieux prioriser les investissements.

al/ck