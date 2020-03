MCH: stabilité de la société pas menacée par les reports de foires

Zurich (awp) - L'organisateur de foires en difficulté MCH estime que la stabilité de l'entreprise n'est pas remise en cause par l'annulation ou le report de plusieurs des événements qu'il organise. Des mesures ont été prises pour baisser les coûts du personnel, a indiqué MCH vendredi soir.

Cité dans le communiqué, le patron de MCH Bernd Stadlwieser a affirmé que "nous avons une forte liquidité". La situation actuelle n'influence en rien la réalisation de la nouvelle orientation stratégique à laquelle "on travaille intensivement".

Les coûts du report à 2021 de Baselworld sont supportables pour MCH et pour les clients, car la construction des stands n'avait pas encore débuté.

L'annulation préventive d'Art Basel à Hongkong a aussi permis à MCH et à ses clients d'épargner des frais. Le groupe a par ailleurs fait valoir des prétentions d'assurances. La question de la tenue d'Art Basel à Bâle des 18 au 21 juin reste ouverte.

MCH examine aussi de nouvelles dates pour Habitat & Jardin à Lausanne et pour Smart Suisse, qui devait avoir lieu les 18 et 19 mars à Bâle. Giardina à Zurich a été fortement impactée, car l'événement était agendé du 11 au 15 mars et les stands étaient en cours de construction. Des solutions sont à l'étude avec les exposants pour la question des frais qui avaient déjà été engagés.

Afin de réduire les coûts de personnel, MCH prévoit une réduction des heures supplémentaires, des prolongations de vacances et l'arrêt provisoire de l'engagement de nouveaux salariés. Une demande de mise au chômage partiel est en cours d'élaboration.

