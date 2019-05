MCH : vend sa participation dans Art Düsseldorf (Communiqué de presse 29.05.2019)

Communiqué de presse

Bâle, le 29 mai 2019

MCH Group vend sa participation dans Art Düsseldorf

MCH Foire Suisse (Bâle) SA, une société de MCH Group à Bâle, cède sa participation de 25,1 pour cent dans art.fair International GmbH à Cologne à parts égales à Angus Montgomery (HK) Ltd et TFI Ltd.

art.fair International GmbH à Cologne est l'organisatrice de la foire d'art Art Düsseldorf. MCH Group avait acquis sa participation dans Art Düsseldorf en février 2017 et l'avait soutenue dans la création, couronnée de succès, de la nouvelle foire lancée à l'époque. À l'automne 2018, MCH Group a décidé de ne pas poursuivre le développement d'un portefeuille de foires d'art régionales et de vendre les participations correspondantes.

Derrière les deux sociétés acheteuses se trouvent Sandy Angus et Tim Etchells, personnalités engagées et bien connues sur le marché international des foires et de l'art. "Nous sommes heureux d'avoir trouvé avec eux deux nouveaux partenaires extrêmement compétents pour Art Düsseldorf", déclare Hans-Kristian Hoejsgaard, membre du Conseil d'administration et CEO par intérim de MCH Group. "Ils soutiendront Art Düsseldorf dans la poursuite de son développement très réussi."

