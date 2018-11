MCH veut revoir sa stratégie, programme d'économies

Zurich (awp) - L'organisateur d'événements et de foires MCH compte entamer une restructuration d'ensemble pour faire face aux défis auxquels le secteur des salons est exposé. Outre les économies déjà mises en oeuvre, la direction prendra d'autres mesures d'économies et veut rationnaliser l'organisation et mieux prioriser les investissements d'ici la fin de l'année.

Au cours des prochains mois, la stratégie de l'entreprise sera aussi réexaminée pour mieux l'adapter aux besoins des clients et des marchés, indique vendredi le groupe organisant notamment les salons Baselworld et Art Basel.

Ces initiatives auront un impact, difficile à évaluer pour le moment, sur les résultats de MCH en 2018 et 2019.

"Nous devons et voulons transformer nos compétences classiques dans le domaine des événements en une expérience marketing intégrée dans les domaines physiques et numériques", a déclaré Hans-Kristian Hoejsgaard, le directeur général ad intérim depuis septembre.

"C'est un processus très difficile qui nécessitera beaucoup de temps", a ajouté le nouveau patron. L'entreprise doit trouver l'équilbre entre la stabilisation de ses finances tout en continuant à procéder aux investissements nécessaires pour le future, selon le communiqué.

MCH s'attèlera donc à renforcer la position mondiale d'Art Basel. Pour l'édition 2019 de foire horlogère et joaillière Baselworld, des investissements pour de nouveaux concepts ont déjà été entrepris, poursuit le groupe bâlois.

Dévoilée fin juillet, la décision de Swatch de ne plus prendre part à Baselworld a résonné comme un coup de tonnerre. L'absence du numéro un mondial de l'horlogerie - et de ses dix-huit marques - portera un sérieux coup au salon, qui a déjà subi la défection de nombreux exposants.

Lors de l'édition 2018, le nombre d'exposants a dégringolé de plus de moitié sur un an à environ 650, ce qui a poussé MCH à inscrire un amortissement de quelque 100 millions de francs suisses au titre de l'exercice 2017.

lk/vj