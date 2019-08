Plus d'exposants gagnés que perdus pour Baselworld 2020 selon MCH

Bâle (awp) - Le nouveau patron de MCH, Bernd Stadlwieser, assure pour la prochaine édition 2020 de la foire horlogère et joaillère Baselworld, que plus d'exposants ont été gagnés que perdus. Il a aussi évoqué les nouvelle pistes d'avenir, comme le numérique et l'international, lors d'une rencontre avec des journalistes jeudi.

Un coup dur a été l'annonce en avril par l'horloger Breitling de son absence à l'édition Baselworld de 2020. Aucun autre retrait d'envergure n'a été enregistré. "Je suppose que nous pourrons convaincre le patron de Breitling Georges Kern pour 2021", a assuré le chef de la foire Michel Loris-Melikoff. Il n'abandonne pas non plus la partie pour Swatch Group, qui était absent en 2019.

Les problèmes de Baselworld ont été cruciaux pour les amortissements des halles de la Messe de Bâle. En 2013, MCH a construit un nouveau bâtiment. Or en 2017, le nombre d'exposants était divisé par deux. En 2019, Swatch Group, qui occupait une large place de la foire, n'a pas fait le déplacement. Ces deux dernières années, MCH a amorti plus de 230 millions de francs suisses pour les bâtiments d'exposition, faisant plonger le groupe dans les chiffres rouges.

Actuellement les halles de Bâle et Zurich sont utilisées à un quart de leurs capacités, ce qui est "juste en dessous de la moyenne européenne - les halles ne restent pas vides", selon M. Stadlwieser. Contrairement à MCH, les concurrents ne possèdent pas les bâtiments, qui sont en mains publiques. D'autres amortissements ne sont pas prévus, selon le directeur général.

Le groupe présentera ses résultats du premier semestre et les perspectives le 3 septembre.

Une nouvelle stratégie en élaboration

Bernd Stadlwieser s'est dit optimiste pour l'avenir de l'organisateur de foires et salons: "nous ne sommes pas en mauvaise posture." Il existe un potentiel de croissance dans les deux domaines principaux, les foires et le Live Marketing (marketing pour des événements d'entreprises ou publics).

MCH est en train de procéder à un réalignement. La nouvelle stratégie doit être établie d'ici la fin de l'année, afin d'être mise en oeuvre début 2020, selon M. Stadlwieser. Le groupe est aidé par le cabinet de conseil McKinsey. Le patron ne s'est pas prononcé sur la possibilité ou non de nouvelles réductions de personnel. "La structure suit la stratégie".

Au début de l'année, environ 570 employés travaillaient en Suisse pour MCH. Depuis, 50 postes ont été supprimés, dont 30 licenciements. "Nous devons être plus efficaces", a assuré le CEO. Cela ne passe pas forcément par moins d'employés. "La difficulté est de trouver l'équilibre entre la restructuration et la marche en avant."

Pour gagner en efficacité, M. Stadlwieser met en avant l'innovation et la numérisation. Le conseil d'administration a ainsi nommé Andreas Oliver Eggimann nouveau Chief Digital & Innovation Officer (CDIO) et membre de la direction. Sa mission sera notamment "le développement de nouvelles idées et de nouveaux modèles d'affaires". L'internationalisation est aussi une priorité. "C'est ce que l'on a raté jusqu'ici".

En Allemagne, la branche s'est déjà positionnée à l'étranger depuis plus de 20 ans et profite d'un marché des foires en essor en Asie.

