Inauguration d'une station hydrogène au Mans : McPhy accompagne la densification de l'infrastructure hydrogène dans la région Grand Ouest

McPhy sélectionné pour déployer une station hydrogène dans la région Grand Ouest.

Avec 30 stations en référence, McPhy confirme sa position de partenaire clé dans le domaine de la mobilité zéro-émission.

La Motte-Fanjas, le 09 juillet 2020 - 07h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, a été sélectionné par Total pour équiper, aux côtés d’autres partenaires, la station hydrogène du Mans annoncée par voie de communiqué de presse le 09 avril dernier1 et inaugurée hier, le 08 juillet 20202.

McPhy a installé et mis en service la station McFilling 20-350 (ou « Starter Kit ») en mars 2020 dans le cadre de ce projet hydrogène manceau.

Déjà sélectionnée pour équiper de nombreux projets dans les territoires, la station hydrogène McFilling 20-350 permet d’offrir une solution de recharge aux véhicules avec une pression de 350 bar, ainsi qu’une solution de recharge partielle (allant jusqu’à 60 %) aux véhicules nécessitant une pression de 700 bar. Cette station permettra également d’alimenter le premier bus hydrogène testé par la métropole du Mans.

L’hydrogène assure une réduction significative de la pollution du secteur du transport, ce carburant ne rejetant pas de particules polluantes ni de CO 2 dans l’atmosphère. Le temps de recharge rapide et l’autonomie des véhicules hydrogène, similaire aux moteurs thermiques, leur assurent également un usage professionnel.

Ce projet est, depuis avril, comptabilisé dans les 30 stations3 en référence pour McPhy et participe à l’essor d’une mobilité plus sobre en carbone dans les territoires.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

