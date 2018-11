McPhy Energy : 15ème station H2 pour McPhy

Les infrastructures de transport sont au cœur du développement et de l'attractivité économique et sociale des territoires : déplacement de personnes ou de biens, usage privé, professionnel ou collectif, sur les routes, rails ou dans les airs, etc. Le déploiement de l'hydrogène, comme carburant alternatif propre, permet de porter une vision à long terme d'aménagement du territoire. La mobilité zéro émission permet de renforcer l'attractivité des territoires en conciliant le confort d'usage des utilisateurs, l'amélioration de la qualité de l'air et de la santé publique, et en favorisant le déploiement à grande échelle des énergies propres dans le mix énergétique et la création de valeur décentralisée.

La technologie McFilling 20-350 a été sélectionnée pour le projet innovant HYSOPARC, porté par la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre. Destinée à alimenter quotidiennement l'équivalent d'une douzaine de véhicules utilitaires, la station hydrogène sera mise en service au premier trimestre 2019.

D'une capacité de 20 kg d'hydrogène par jour (soit l'équivalent de 12 véhicules utilitaires), cette McFilling, 15ème référence pour McPhy, s'inscrit dans le premier jalon de la stratégie hexagonale, consistant à amorcer le marché en déployant simultanément les flottes captives et les stations servant à les alimenter.

Il faut toutefois noter qu'au-delà de cette phase d'amorce, le marché est déjà prêt pour le changement d'échelle. McPhy est ainsi présent sur le marché des stations très grande capacité (plusieurs centaines de kilos d'hydrogène par jour) pour alimenter de larges flottes de véhicules, des bus voire même des trains propulsés à l'hydrogène ; avec une première référence de station pour bus à hydrogène signée en mai dernier dans les Hauts de France.