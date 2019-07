McPhy Energy : Activité du premier semestre 2019, une excellente dynamique commerciale

"La confiance de nos partenaires et les perspectives considérables du marché de l’hydrogène décarboné confirment nos perspectives de croissance à moyen terme.”

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare : « Le début 2019 a confirmé la très bonne dynamique commerciale de McPhy, avec plus de 7 millions d’euros de commandes enregistrées en France et à l’international à fin juillet.



Parmi nos succès commerciaux, nous avons notamment reçu les commandes de 7 stations pour le déploiement de la mobilité hydrogène en France, une commande pour la mobilité lourde en Allemagne et une commande record de 11 électrolyseurs destinés à la Météorologie Nationale du Bangladesh.



Notre avance technologique sur le marché de la mobilité hydrogène sera confortée grâce au lancement de notre station hydrogène « Augmented McFilling ». Celle-ci offrira une architecture innovante, propriétaire et brevetée, pilotée par la supervision logicielle intelligente de McPhy qui rendra la station dynamiquement reconfigurable.



En juin, aux côtés de nos partenaires ENGIE et le Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle (SMT-AG), nous avons inauguré, dans les Hauts-de-France, la première station hydrogène en France destinée à l’avitaillement de bus et équipée des technologies de McPhy.



La confiance de nos partenaires et les perspectives considérables du marché de l’hydrogène décarboné confirment nos perspectives de croissance à moyen terme. »