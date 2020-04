McPhy Energy : McPhy accompagne deux projets dans la mobilité zéro-émission

Communiqué de presse

McPhy accompagne deux projets dans la mobilité zéro-émission

McPhy sélectionné pour équiper d’ici la fin de l’année le volet « mobilité » d’un écosystème hydrogène zéro-carbone en région Centre-Val de Loire, projet innovant de grande ampleur dédié à la transition énergétique

Première phase de tests concluante réalisée sur une station récemment installée par McPhy dans la région Grand Ouest permettant de densifier l’infrastructure hydrogène dans les territoires

Ces deux projets confirment la pertinence du positionnement technologique du « starter kit » McFilling, qui permet d’initier la mobilité hydrogène dans les territoires dans les meilleures conditions de performances et de compétitivité coût

Avec 25 stations en référence1, McPhy confirme son leadership dans le domaine de la mobilité zéro-émission

La Motte-Fanjas, le 9 avril 2020 – 8h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné pour accompagner deux projets dans la mobilité zéro-émission.

Véritable levier de développement économique et source de croissance durable, le premier projet2 a pour objectif de convertir les surplus d’électricité renouvelable (éolien et photovoltaïque) en gaz vert. L’hydrogène zéro-carbone ainsi produit permettra de remplacer en partie le gaz fossile des réseaux mais également de répondre aux besoins de la mobilité propre grâce à la station de recharge dédiée McFilling 20-350 by McPhy qui y sera installée en fin d’année.

Situé dans la région Grand Ouest, le second projet3 a pour objectif de recharger des véhicules légers (350 bar et recharge partielle des véhicules 700 bar) mais également des véhicules lourds dédiés au transport de personnes. L’installation de la station McPhy a été effectuée mi-mars 2020 et une première phase de tests a été conduite avec succès.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés pour accompagner deux projets en faveur du déploiement de la mobilité zéro-émission. Ces succès commerciaux confirment la pertinence de notre « starter kit » McFilling qui séduit par sa compétitivité prix et ses performances. Il s’agit d’un équipement que nous avons dimensionné spécifiquement pour amorcer rapidement et efficacement un projet hydrogène dans les territoires, avant de les accompagner ensuite dans le déploiement de stations de plus grande capacité qui répondront à la croissance future de leurs besoins en hydrogène. À terme, notre ambition est de poursuivre la mise en œuvre de véritables écosystèmes zéro-carbone, connectés à des sources d’énergie renouvelable, produisant un hydrogène zéro-carbone pour des applications de mobilité, industrielles ou énergétiques et créateurs de valeur. »

McPhy, partenaire clé dans le déploiement de solutions de mobilité zéro-émission

Permettant de densifier l’infrastructure hydrogène, la station McFilling 20-350 McPhy dispose de nombreux atouts. Il s’agit d’une technologie robuste qui a démontré un très haut taux de disponibilité. Son design compact et sa modularité lui permettent d’évoluer pour accompagner toute autre phase du projet.

La nouvelle génération de « starter kit », sélectionnée pour les deux projets précédemment cités, est équipée d’un connecteur infrarouge permettant d’offrir une solution de recharge aux véhicules avec une pression de 350 bar et une solution de recharge partielle (de l’ordre de 60%) aux véhicules nécessitant une pression de recharge de 700 bar.

Le modèle « starter kit » de McPhy est une technologie éprouvée qui a d’ores et déjà été sélectionnée pour équiper de nombreux projets, notamment pour les villes de Paris et de Rouen ainsi que dans le cadre du projet « EAS-HyMob » en Normandie.

La mobilité hydrogène zéro-émission au cœur de la transition énergétique

L’hydrogène est un carburant alternatif propre permettant de réduire significativement la pollution du secteur des transports. Les véhicules à hydrogène ont, en effet, pour particularité de ne rejeter aucune émission polluante, simplement de la vapeur d’eau.

Avec leur grande autonomie et leur temps de recharge rapide, ces véhicules séduisent un nombre croissant de collectivités, constructeurs ou gestionnaires de parc automobile, opérateurs de stations ou de plateformes logistiques. Ils y trouvent l’alliance parfaite entre confort d’utilisation, continuité de service et participation à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Dans ce contexte, avec 25 stations en référence4, McPhy s’impose comme un partenaire clé dans le déploiement de solutions de mobilité zéro-émission.

