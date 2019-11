McPhy Energy : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2019

Communiqué de presse

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2019

La Motte Fanjas, le 5 novembre 2019 – 13h00 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, le 4 novembre 2019, son document d’enregistrement universel 2019, sous le numéro D. 19-0926.

Ce document intègre notamment les informations suivantes :

le document de référence 2018 ;

le rapport financier semestriel 2019.

Le document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de la société, 1115, route de Saint-Thomas, 26190 La Motte-Fanjas, pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté sur les sites internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) ou de la société ( www.mcphy.com/fr ).

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

