McPhy Energy : Nomination

Laurent Carme, 43 ans, a débuté sa carrière comme Consultant chez Estin & Co avant de rejoindre L.E.K. Consulting, où il a mené de nombreuses missions de stratégie de croissance et de stratégie industrielle dans les secteurs de l'énergie et des transports.

A partir de 2009, il rejoint Alstom Renewables où il prend en charge la Direction du Business Développement à Paris. Laurent Carme se voit ensuite confier, à Barcelone, les postes de Vice-Président de la plateforme Eolien Onshore puis de Vice-Président des activités d'Ingénierie et de Sourcing pour l'éolien onshore et offshore. Pendant ces années en Espagne, il a apporté son expertise sur les lignes de produits onshore et offshore, notamment sur le développement de produits et les projets de réduction de coûts.

En 2015, Laurent Carme rejoint GE Renewable Energy en tant que Président de GE Hydro France et responsable du site de Grenoble (800 collaborateurs), en charge des activités mondiales de R&D, d'ingénierie, de gestion de projet et de production pour la branche Hydroélectrique. Depuis 2018, Laurent Carme assure la Direction de l'activité Transformateurs de Puissance au sein de GE Grid Solutions (700 M$ / 2 700 collaborateurs dans le monde). Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées.