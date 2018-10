McPhy Energy : Réduction attendue du chiffre d'affaires 2018 de McPhy et point sur sa dynamique commerciale

Communiqué de presse

Réduction attendue du chiffre d'affaires 2018 de McPhy et point sur sa dynamique commerciale

Réduction attendue du chiffre d'affaires sur l'année 2018 de l'ordre de 20% en raison du décalage de concrétisation de plusieurs commandes

Maintien d'une dynamique commerciale soutenue

La Motte-Fanjas, le 24 octobre 2018 - 08h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, fait le point sur ses perspectives de chiffre d'affaires 2018 et sur son développement commercial à fin septembre 2018.

McPhy prévoit que son chiffre d'affaires attendu pour l'année 2018 devrait être en contraction par rapport à 2017 de l'ordre de 20%, ce qui devrait également avoir un impact sur l'ensemble de ses résultats opérationnels 2018.

Cette réduction de chiffre d'affaires s'explique principalement par le décalage de la concrétisation de plusieurs commandes et par un allongement de la durée de certains projets existants des clients de McPhy. Ces commandes devraient se matérialiser à moyen terme.

En dépit du décalage de ces concrétisations, McPhy maintient une dynamique commerciale soutenue et bénéficie d'un pipe commercial qualifié[1] en progression.

McPhy communiquera son chiffre d'affaires pour l'année 2018, le mardi 22 janvier 2019 après Bourse.



[1]Projets sur lesquels Mcphy considère avoir plus de 50 % de chance de succès et de réalisation

À PROPOS DE MCPHY



Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.



Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.



Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.



McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS Relations presse



NewCap

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu











Relations Investisseurs



NewCap

Julie Coulot | Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 40

mcphy@newcap.eu Suivez-nous sur







@McPhyEnergy

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: McPhy Energy via Globenewswire