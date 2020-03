McPhy Energy : Résultats 2019 McPhy

En 2019, le chiffre d'affaires de McPhy a progressé de +43 % et atteint 11,4 M€ contre 8 M€ en 2018. Cette croissance est portée par les concrétisations et les prises de plusieurs commandes tant pour les plateformes d'électrolyse que pour les stations hydrogène, en France et à l'international.

La hausse des autres produits est liée à l'abandon de la dette pour 3,5 M€ dans le cadre du projet Pushy (1) suite à la notification par BPI Financement en juillet 2019.

Les achats consommés et les charges externes ont évolué proportionnellement à l'activité mais ont connu une progression maîtrisée compte tenu des mesures de réduction de coût dans l'objectif d'une amélioration continue de la compétitivité. La Société a, par ailleurs, poursuivi son effort en recherche et innovation.

Pour réussir sa phase d'industrialisation, le Groupe a renforcé ses équipes. Le recrutement de 12 personnes nettes sur un an porte ainsi à 98 le nombre de collaborateurs au 31 décembre 2019.

L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions s'explique principalement par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'application de la norme IFRS 16 (contrats de locations) pour un montant de 0,6 M€ et la dépréciation de 50% de la facture à établir du contrat Hebei (projet en Chine (2)) pour un montant de 0,6 M€.

Au 31 décembre 2019, McPhy dispose d'une trésorerie de 13 M€ suite notamment au succès de l'augmentation de capital par placement privé de près de 7 M€ réalisée en novembre dernier.

Pour rappel, l'Assemblée Générale Extraordinaire de McPhy qui s'est tenue le 16 janvier 2020 a approuvé la résolution concernant l'émission de 14 773 307 bons de souscription d'actions (BSA) permettant ainsi à l'ensemble des actionnaires (à l'exception des Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding qui se sont engagés à renoncer à l'exercice des BSA) de participer à l'opération et de bénéficier des mêmes conditions de souscription. Les BSA sont exerçables depuis le 17 janvier 2020 et le seront jusqu'au 18 mai 2020, soit l'avant-veille de l'Assemblée Générale de la Société relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. L'exercice des BSA pourrait venir compléter les fonds propres de la Société pour un montant maximum de 2,8 M€.