McPhy Energy : Un premier contrat pour une station hydrogène 700 bar en Allemagne pour McPhy

Communiqué de presse

Un premier contrat pour une station hydrogène 700 bar en Allemagne pour McPhy

H 2 Mobilité Allemagne, un acteur majeur de la mobilité hydrogène, sélectionne la station 700 bar de McPhy

McPhy propose maintenant une gamme complète de stations hydrogène : 350 bar, 700 bar, « dual pressure » (350 et 700 bar)

14 ème McFilling portant à 50 500 km de mobilité zéro-émission le potentiel journalier des stations McPhy

Confirmation de l'accélération du déploiement de la mobilité hydrogène

La Motte-Fanjas, le 25 septembre 2018 - 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui son premier contrat pour une station hydrogène 700 bar avec H 2 Mobilité Allemagne avec une mise en service prévue à Berlin sur le dernier trimestre 2019.

Nikolas Iwan, Directeur Général de H 2 Mobility Deutschland GmbH & Co.KG : « Ces deux dernières années, nous avons constaté des progrès considérables dans la conception des stations hydrogène McPhy, et nous sommes impatients de les voir en service. »

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare : « Précurseur des technologies hydrogène au service de la transition énergétique, McPhy est depuis plusieurs années résolument engagé dans le développement de la mobilité propre. Nous sommes très heureux et fiers de cette commande de H 2 Mobilité Allemagne.

Conjointement au lancement de nos stations très grande capacité, ce premier contrat est un signal fort qui valide nos avancées technologiques et industrielles. McPhy propose désormais une gamme complète de stations hydrogène, pour tous les véhicules et tous les usages.

Cette première station de 200 kg par jour à 700 bar, refroidie à -40°C, conforme à la norme SAE-J, marque à la fois le passage à l'échelle du marché ainsi que la pertinence de notre offre technico-économique et notre position d'acteur majeur sur le marché. Les utilisateurs y feront le plein de leur véhicule en moins de 5 minutes, soit un usage équivalent aux véhicules thermiques, et rouleront plusieurs centaines de kilomètres sans émettre la moindre particule polluante ni le moindre bruit, contribuant ainsi à relever les enjeux environnementaux et climatiques auxquels nous faisons face. »

La technologie McFilling 200-700 sélectionnée par un acteur majeur de la mobilité hydrogène

Porté par six industriels de premier plan (Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell et TOTAL), H 2 Mobilité Allemagne est un projet majeur visant à la mise en oeuvre d'une infrastructure dense de stations hydrogène.

L'entreprise a sélectionné la technologie McFilling à l'issue d'un processus rigoureux. McPhy installera une station délivrant 200 kg d'hydrogène par jour à une pression de 700 bar (McFilling 200-700) refroidie à -40°C et conforme à la norme SAE-J.

Destinée à alimenter quotidiennement une quarantaine de véhicules, cette station sera mise en service à Berlin sur le dernier trimestre 2019.

Cette nouvelle référence, la toute première sur le segment des stations 700 bar, portera à 14 le nombre de stations McPhy et à 50 500 km de mobilité zéro-émission le potentiel journalier de ses stations.

Chiffres clés de la station hydrogène McFilling 200-700

200 kg par jour à 700 bar

Refroidie à -40°C

Conforme à la norme SAE-J2601-1 2016

Recharge hydrogène réalisée en quelques minutes

Capacité de ravitaillement : 40 véhicules hydrogène disposant d'une autonomie de 500 à 800 km

0 émission : ni particules, ni CO 2 , ni bruit

Perspectives commerciales : accélération du déploiement de la mobilité propre

L'hydrogène comme carburant alternatif propre est définitivement un maillon essentiel dans la réussite de la transition énergétique et l'émergence d'une société plus sobre en carbone. Dans ce contexte, la mobilité a été identifiée comme un marché clé dans l'étude du Hydrogen Council qui estime le besoin d'équipement en stations de recharge entre 5 000 et 15 000 d'ici 2030.

Le gouvernement français s'est également engagé à soutenir le développement national d'une filière hydrogène décarboné. A cet effet, le gouvernement consacrera 100 millions d'euros en 2019 pour soutenir le déploiement de l'hydrogène et faire de de la France le leader mondial en la matière. Parmi les axes de ce plan figure le développement de solutions zéro émission pour les transports routiers, ferrés, fluviaux, etc., avec des perspectives de déploiement à l'horizon 2023 de 5 000 véhicules utilitaires légers, 200 véhicules lourds (bus, camions, TER, bateaux) et 100 stations alimentées en hydrogène propre produit localement.

En étoffant sa gamme de stations hydrogène avec des modèles 700 bar et « dual pressure » (350 et 700 bar), McPhy se positionne pour répondre à l'ensemble des besoins en mobilité propre.

