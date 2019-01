McPhy Energy : chiffre d'affaires 2018 de 8 millions d'euros

Communiqué de presse

McPhy : chiffre d'affaires 2018 de 8 millions d'euros

Confirmation de la baisse du chiffre d'affaires 2018 de 21% par rapport à 2017 en raison du décalage de concrétisation de plusieurs commandes

Impact attendu de cette baisse d'activité sur le résultat opérationnel 2018

Maintien d'une croissance élevée dans la zone Europe, en hausse de 23 % par rapport à 2017

Confirmation d'une activité commerciale soutenue et « d'un pipe commercial qualifié » à plus de 80 millions d'euros

Confirmation d'une croissance attendue de l'activité en 2019

La Motte-Fanjas, le 22 janvier 2019 - 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui le chiffre d'affaires pour l'exercice 2018, clos au 31 décembre 2018.

(en millions d'euros) 2018 2017 Variation Premier semestre 3,5 5,5 -36 % Deuxième semestre 4,5 4,6 -2 % Chiffre d'affaires total 8,0 10,1 -21 %

Nous confirmons un retour à la croissance de l'activité en 2019, soutenue [.] par l'augmentation de notre pipe commercial qualifié [.] et par la mise en oeuvre opérationnelle de notre partenariat avec EDF qui se traduit dès à présent par des réponses conjointes à des appels d'offres pour la mobilité lourde" Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare : « La baisse du chiffre d'affaires 2018 s'explique principalement par le décalage de la concrétisation de plusieurs commandes et par un allongement de la durée de certains projets existants des clients de McPhy et ce, malgré un contexte très porteur du marché de l'hydrogène propre au niveau international. Ces commandes devraient se matérialiser à moyen terme.



Par exemple, le permis de construire de la 2ème station hydrogène à Lyon, dont la commande a été enregistrée en début d'année 2018, n'est entré en vigueur qu'en décembre dernier.



Nous attendons une croissance de l'activité en 2019 soutenue par un pipe commercial qualifié de plus de 80 M€ et par la mise en oeuvre opérationnelle de notre partenariat avec EDF qui se traduit dès à présent par des réponses conjointes à des appels d'offres pour la mobilité lourde notamment pour des stations de bus de plusieurs centaines de kg par jour ; et pour des plateformes délivrant plus d'une tonne d'hydrogène par jour, destinées à alimenter des trains hydrogène et des navettes fluviales. Nous sommes confiants quant à la capacité de McPhy de saisir et de matérialiser les opportunités de marché grâce à son savoir-faire reconnu et ses technologies de pointe qui répondent aux besoins colossaux du marché induits par la nécessaire transition vers une économie décarbonée. »

Diminution du chiffre d'affaires 2018 de McPhy : -21 %

Le chiffre d'affaires de McPhy a baissé de 21 % à 8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cette baisse annoncée s'explique principalement par le décalage de la concrétisation de plusieurs commandes et par un allongement de la durée de certains projets existants des clients de McPhy. La zone Europe continue d'enregistrer une croissance soutenue avec une hausse de 23% de son activité en 2018.

La zone Asie a été impactée par la fin de reconnaissance du revenu du contrat de 6,4 millions d'euros pour la livraison de 4 MW d'équipements de génération d'hydrogène (Power-to-Gas) au Hebeï (Chine). Hors impact de ce contrat, la croissance du chiffre d'affaires aurait été de 9 % en 2018.

Au 31 décembre 2018, McPhy dispose d'une trésorerie de 14,9 millions d'euros.

Franchissement d'étapes clés pour McPhy dans un contexte de marché toujours aussi porteur de l'hydrogène propre

La « montée en puissance » de l'hydrogène annoncée dans l'étude du Hydrogen Council « Scaling Up » s'est poursuivie en 2018. Le gouvernement français s'est également engagé pour le développement d'une filière hydrogène décarboné dans le cadre de la transition énergétique : en 2019, 100 millions d'euros devraient être budgétés pour le déploiement de l'hydrogène décarboné en France, dans les secteurs de l'industrie, la mobilité et l'énergie.

Dans ce contexte de marché porteur, McPhy a conforté son positionnement de leader auprès d'acteurs de premier plan et a mis en oeuvre des partenariats clés.

Le Groupe a lancé en avril une nouvelle génération d'électrolyseurs, née de son partenariat technologique avec De Nora. C'est une véritable rupture technologique qui renforce considérablement son avantage concurrentiel.

McPhy a également renforcé son offre dans la mobilité hydrogène. Le Groupe a ainsi remporté en mai 2018, un contrat auprès de l'agglomération de Lens-Béthune pour une station hydrogène de de 200kg/j à 350 bar. Cette station, dont la mise en service est prévue au premier semestre 2019, est destinée à recharger à terme 10 bus à hydrogène.

En parallèle, McPhy a développé une gamme de stations dédiée aux véhicules 700 bar. Les essais menés conjointement avec Toyota, leader de la mobilité décarbonée, ont été concluants et lui ont permis de finaliser l'architecture du premier de série en fin d'année 2018. Ceci s'est concrétisé par une première commande de station 700 bar de 200kg/j à destination de l'Allemagne qui sera livrée fin 2019 près de Berlin.

Par ailleurs, le Groupe a signé en juin 2018 un partenariat industriel et commercial avec EDF, leader mondial des énergies bas carbone, pour le développement de l'hydrogène décarboné en France et à l'international. Grâce aux moyens financiers supplémentaires et au partenariat avec le groupe EDF, McPhy va accélérer sa croissance, renforcer son développement commercial et conquérir de nouveaux marchés.

Confirmation d'une croissance de l'activité en 2019

Les commandes en décalage, qui ont impacté le chiffre d'affaires et l'ensemble des résultats 2018, devraient se concrétiser à moyen terme. Par ailleurs, le Groupe confirme que son « pipe commercial qualifié » dépasse aujourd'hui 80 millions d'euros, confirmant le maintien d'une activité commerciale dynamique.

McPhy a enregistré une commande pour un électrolyseur de 40kg/j à 30 bar de nouvelle génération qui sera livré cette année. Il est destiné à équiper une station de recharge qui va être construite par ATAWEY et installée à Chambéry dans le cadre du projet « Zero Emission Valley » d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet prévoit l'installation de 20 stations à l'échelle de la grande région dont 15 équipées d'électrolyseurs.

Par ailleurs, McPhy vient de recevoir une commande pour 11 électrolyseurs de la gamme PIEL qui seront livrés au cours de l'année 2019. Ces électrolyseurs seront utilisés pour gonfler des ballons sondes météo. L'ampleur de cette commande représente un record pour la gamme PIEL de McPhy.

Enfin, l'accord de partenariat industriel et commercial signé en 2018 avec EDF, pour le développement de l'hydrogène décarboné en France et à l'international, est désormais pleinement opérationnel et se concrétise par des réponses communes à des appels d'offres pour des stations de bus de plusieurs centaines de Kg/j avec électrolyseurs et des plateformes pour alimenter des trains hydrogène et des navettes fluviales de plus de 1 tonne/jour.

Dans ce contexte, McPhy s'attend à un retour à la croissance de l'activité en 2019.

Prochaine communication

Résultats 2018 - mardi 12 mars 2019 après Bourse

À PROPOS DE MCPHY Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.



Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.



Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.



McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

