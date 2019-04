McPhy Energy : lance « Augmented McFilling », sa nouvelle architecture de station hydrogène intelligente destinée aux transports lourds

Communiqué de presse

McPhy lance « Augmented McFilling », sa nouvelle architecture de station hydrogène intelligente destinée aux transports lourds

« Augmented McFilling » : une architecture innovante, propriétaire et brevetée, intégrant une intelligence logicielle qui rend la station hydrogène dynamiquement reconfigurable

Pour une infinité de scénarios d'usages et une adaptation en temps réel aux besoins des clients, sans limite de capacité

En parfaite adéquation avec les besoins massifs en hydrogène induits par la nécessaire décarbonation des transports lourds et « grands rouleurs » (trains, camions, bus)

La Motte-Fanjas, le 1er avril 2019 - 08h00 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, lance à la Foire d'Hanovre sa nouvelle gamme de stations hydrogène destinée à la décarbonation des transports lourds et « grands rouleurs ».

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare :

« 'Augmented McFilling by McPhy' est un design unique. Plus qu'une station hydrogène, il s'agit d'un système intelligent alliant une architecture propriétaire et brevetée avec une intelligence logicielle qui la rend dynamiquement reconfigurable.



Cette combinaison innovante entre fonctions mutualisées et reconfiguration dynamique du schéma opératoire de la station nous permet d'offrir à nos clients une infinité de scénarios d'usages, adaptés en temps réel et de manière parfaitement transparente à leurs besoins, sans limite de capacité.



Notre supervision logicielle intelligente permet d'augmenter fortement la disponibilité et la flexibilité des stations hydrogène et ainsi de répondre aux besoins 24/7 des transports lourds ; tout en optimisant l'efficacité énergétique du système, ainsi que les coûts d'investissement et d'opération.



S'inscrivant dans la lignée du lancement de la gamme 'Augmented McLyzer' en 2018, notre nouvelle génération de stations 'Augmented McFilling' nous permet de proposer une offre complète de solutions de production et de distribution d'hydrogène bas carbone, intelligentes, modulaires sans limite de capacité, déjà à l'échelle et prêtes pour le futur. »

Augmented McFilling, une architecture dynamiquement reconfigurable

L'hydrogène est la seule technologie à l'échelle, capable de répondre, de manière compétitive, aux besoins massifs induits par la nécessaire décarbonation de la mobilité lourde.

Spécialiste des solutions hydrogène au service de la révolution énergétique, le Groupe McPhy a concentré sa recherche et innovation sur des solutions capables de produire et de délivrer les centaines, voire les milliers, de kilos d'hydrogène bas carbone requis chaque jour pour réussir la transformation des transports vers le « zéro émission ».

Véritable concentré d'avancées technologiques et digitales, « Augmented McFilling » est une architecture propriétaire brevetée de station hydrogène qui mutualise les fonctions de compression, stockage, refroidissement et distribution dans les véhicules. Cette architecture unique est pilotée par la supervision logicielle intelligente de McPhy, qui rend la station « Augmented McFilling » dynamiquement reconfigurable.

La station définit ainsi de manière autonome (sans intervention humaine et sans interruption de fonctionnement) son schéma d'exploitation optimal et (ré)aiguille les flux, de la production à la distribution aux véhicules, en passant par les étapes de compression et de stockage pour délivrer l'hydrogène au meilleur coût tout en assurant la continuité de service et un taux de disponibilité maximal.

Cette conception unique d'architecture propriétaire et d'intelligence logicielle :

Rend possible la parfaite adéquation, en temps réel, de la station aux besoins clients,

Est modulaire, sans limite de capacité : 2 000, 4 000, 10 000 kg par jour et au-delà,

« Bigger scale, lower costs » : le passage à l'échelle et l'industrialisation des stations hydrogène vont rendre possibles une décroissance des coûts d'investissement et d'opération, et la démocratisation de la mobilité hydrogène pour tous les transports.

Participez au lancement officiel à la Foire d'Hanovre

La foire d'Hanovre « Hannover Messe » constitue le plus grand salon des technologies et de l'innovation de l'industrie. Elle rassemble plus de 225 000 visiteurs professionnels de 100 pays.

Au coeur du pavillon hydrogène, le Groupe McPhy y présente en avant-première sa solution « Augmented McFilling » et vous invite :



Du 1er au 5 avril, rendez-vous Hall 27, stand C70



Invitation gratuite pour le salon (pré inscription obligatoire): https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?auvzk



& participez aux conférences McPhy : Mardi 2 avril



13h40 à 14h00



Technical Forum



« Lancement de Augmented McFilling, architecture dynamiquement reconfigurable pour accompagner la décarbonation des transports lourds »



Mercredi 3 avril



11h40 à 12h00



Public Forum



« 'Unlimited Hydrogen' : vers une société zéro émission » Mercredi 3 avril



15h00



Technical Forum



« Elevator Pitch | La technologie de l'électrolyse »

A propos de McPhy



Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.



Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.



Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.



McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

