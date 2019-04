Mobilité hydrogène : lancement de la station Augmented McFilling

L'hydrogène est la seule technologie à l'échelle, capable de répondre, de manière compétitive, aux besoins massifs induits par la nécessaire décarbonation de la mobilité lourde.

Spécialiste des solutions hydrogène au service de la révolution énergétique, le Groupe McPhy a concentré sa recherche et innovation sur des solutions capables de produire et de délivrer les centaines, voire les milliers, de kilos d'hydrogène bas carbone requis chaque jour pour réussir la transformation des transports vers le « zéro émission ».

Véritable concentré d'avancées technologiques et digitales, « Augmented McFilling » est une architecture propriétaire brevetée de station hydrogène qui mutualise les fonctions de compression, stockage, refroidissement et distribution dans les véhicules. Cette architecture unique est pilotée par la supervision logicielle intelligente de McPhy, qui rend la station « Augmented McFilling » dynamiquement reconfigurable.

La station définit ainsi de manière autonome (sans intervention humaine et sans interruption de fonctionnement) son schéma d'exploitation optimal et (ré)aiguille les flux, de la production à la distribution aux véhicules, en passant par les étapes de compression et de stockage pour délivrer l'hydrogène au meilleur coût tout en assurant la continuité de service et un taux de disponibilité maximal.

Cette conception unique d'architecture propriétaire et d'intelligence logicielle :