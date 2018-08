MDxHealth (R) : Avis de publication des résultats semestriels 2018

Communiqué de presse Information réglementée

Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs est prévue le 30 août 2018 à 15:00 CET

IRVINE, CA, et HERSTAL (BELGIQUE) - 08.00 CET, le 10 août 2018 - MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH.BR) ou la "Société", a annoncé la publication le jeudi 30 août 2018 de ses résultats financiers pour le premier semestre clôturé le 30 juin 2018.

Le Dr. Jan Groen, PDG, Jean-Marc Roelandt, directeur financier, et Michael Hicks, directeur commercial, tiendront une conférence téléphonique le jour des résultats à 15 h 00 CET / 14 h 00 BST / 06 h 00 PDT. La conférence se déroulera en anglais et sera disponible sous forme d'enregistrement et de transcription sur le site internet de l'entreprise la semaine suivante.

La présentation sera disponible dans la section « Investors » du site internet de MDxHealth peu avant la conférence. Vous pouvez y accéder à partir de ce lien : https://mdxhealth.com/investors.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer l'un des numéros ci-dessous suivis du numéro de la conférence ID 7458739.

Belgique: +32 (0)24 00 98 74

Les Pays-Bas : +31 (0)207 143 545

UK: +44 (0) 2071 928 000

US: +1 (866) 966 1396

Dans un souci de ponctualité, il est recommandé de se joindre à la conférence au moins 10 minutes avant l'heure de début prévue.

Pour plus d'informations :

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 257 70 21

info@mdxhealth.com



LifeSpring LifeSciences Communication

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl



Consilium Strategic Communications (IR & PR)

Amber Fennell, David Daley & Hendrik Thys

UK: +44 20 3709 5700

mdxhealth@consilium-comms.com

www.consilium-comms.com





