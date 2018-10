MDxHealth (R) : MDxHealth: Déclaration de Transparence d'un Actionnaire

Communiqué de presse Information réglementée

17 octobre 2018, 07h00 HEC



IRVINE, CA, et HERSTAL (BELGIQUE) - le 17 octobre 2018 - MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) ("MDxHealth" ou la "Société"), a annoncé avoir reçu le 12 octobre 2018 la notification des participations significatives suivante conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (la «Loi Belge relative à la Transparence»).

BNP Paribas Asset Management SA (agissant en tant qu'entreprise mère ou une personne détenant le contrôle) a informé MDxHealth de l'acquisition ou cession de titres conférant des droits de vote ou de droits de vote, suite auxquelles le 5 octobre 2018, sa participation dans MDxHealth est passée en dessous du seuil de 3% des actions en circulation et des droits de vote de MDxHealth.

Il découle de cette notification que BNP Paribas Asset Management UK Ltd et BNP Paribas Asset Management France SAS détiennent le 5 octobre 2018 1.791.038 actions de MDxHealth, représentant 2,99% des 59.939.289 actions et des droits de vote de MDxHealth actuellement en circulation. Précédemment, BNP Paribas Asset Management SA avait notifié qu'elle détenait 1.974.076 actions de MDxHealth.

La notification précise que BNP Paribas Asset Management UK Ltd et BNP Paribas Asset Management France SAS sont des filiales contrôlés par BNP Paribas Asset Management SA en tant qu'entreprise mère, que BNP Paribas Asset Management SA est contrôlée par BNP Paribas SA en tant qu'entreprise mère, et que BNP Paribas SA bénéficie d'une exemption d'agréger ses participations avec celles de ces sociétés d'investissements filiales conformément à l'article 21, §2 de l'Arrêté Royal Belge du 14 février 2008 relatif à la publication des participations importantes. De plus, la notification précise que les filiales sont des sociétés d'investissements qui exercent leur droit de vote de façon discrétionnaire.

Pour plus d'informations, il est fait référence à l'information publiée sur le site internet de MDxHealth (http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information).

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins de santé, qui fournit des informations pratiques de diagnostique moléculaire afin de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer urologique. Les tests de la Société sont basés sur la technologie génétique, épigénétique (méthylation) et d'autres technologies moléculaires dont elle est propriétaire. Ses tests ont pour but d'aider les médecins dans leur diagnostic du cancer urologique, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société se trouve à Herstal en Belgique, avec les laboratoires à Nijmegen aux Pays-Bas, le siège social et les laboratoires aux États-Unis se trouvent à Irvine en Californie. Pour plus d'informations, visitez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux à: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth

et linkedin.com/company/mdxhealth.

