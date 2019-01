MDxHealth (R) : MDxHealth dévoile ses résultats de l'exercice 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

INFORMATIONS PRIVILEGIEES Le 14 janvier 2019 - 07h00 CET

Résultat financier provisoire de l'exercice 2018

Augmentation du total des volumes de test génomique de 16 %

Mise en oeuvre de la réduction des coûts d'exploitation d'environ 10 millions de dollars

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 07h00 CET,14 janvier 2019 - MDxHealth SA (« MDxHealth », ou la « Société »), (Euronext : MDXH.BR), a publié aujourd'hui un bilan préliminaire de son résultat financier pour l'exercice 2018. Elle annonce l'implémentation d'un vaste plan destiné à réduire les coûts et à stimuler la croissance durable du chiffre d'affaires et à préparer le terrain afin d'atteindre le seuil de rentabilité. Les résultats finalisés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 devraient être publiés le 28 février 2019.

Résultat financier provisoire pour l'exercice 2018

Chiffre d'affaires total de 28,3 millions de dollars, contre un chiffre d'affaires (normalisé) de 28,5 millions de dollars en 2017

Revenus liés aux produits s'élevant à 27,7 millions de dollars, répartis comme suit : 24,0 millions de dollars pour ConfirmMDx 2,4 millions de dollars pour SelectMDx 1,3 million de dollars issus de revenus liés à d'autres produits

Augmentation des encaissements de fonds sur les produits se chiffrent à 26,5 millions de dollars, contre 23,1 millions de dollars en 2017

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 26,2 millions de dollars en date du 31 décembre 2018

Le total des volumes de test génomique a augmenté de 16 %, pour atteindre plus de 38 000 cas en 2018 contre 33 100 en 2017. À l'échelle annuelle, les volumes de test de ConfirmMDx ont diminué de 5 %, passant à 20 060 tests en 2018, alors que le volume global de test de SelectMDx a augmenté de 58 %, un peu plus de 18 000 tests effectués en 2018.

Dr Jan Groen, CEO de MDxHealth, a déclaré : « Bien que certains enjeux commerciaux au sein de notre organisation commerciale aux États-Unis aient freiné la croissance du volume du test ConfirmMDx, nous croyons fermement au potentiel de croissance de nos produits. Suite à une évaluation stratégique globale au cours du quatrième trimestre, nous avons lancé, en décembre 2018, une plan commercial plus entreprenant et ciblé qui comprend une meilleure rationalisation de notre empreinte opérationnelle. Ces changements vont asseoir les bases d'une nouvelle croissance durable du chiffre d'affaires. »

En concentrant nos efforts sur les deux principaux produits commerciaux, le nouveau plan réduit les coûts opérationnels de 10 millions de dollars sur une base annuelle. Le Société a aussi décidé de reporter les dépenses relatives à certains produits ce qui permet de postposer les coûts de 2019 à hauteur de 5 millions de dollars. Les décisions principales consistent à :

Réaligner les territoires de vente aux États-Unis sur la base de la couverture des payeurs sous contrat par territoire, et, ainsi, en visant une augmentation de l'ensemble des encaissements de fonds et du chiffre d'affaires ;

Concentre les efforts des départements opérationnels uniquement sur des activités visant à soutenir ConfirmMDx et SelectMDx ;

Retarder le déploiement commercial du test AssureMDx for Bladder Cancer jusque fin 2019, après avoir, selon nos estimations, terminé la validation et les études d'économie de la santé aux États-Unis.

Reporter des investissements qui étaient planifiés pour deux nouveaux produits pour le cancer de la prostate, InformMDx et MonitorMDx ;

Des prévisions pour 2019 seront fournies lors de la publication, en février, des résultats de l'ensemble de l'exercice.

Calendrier des publications en 2019

28 février : publication des résultats de l'exercice 2018

24 avril : publication du premier rapport d'activités intermédiaire

29 mai : Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

29 août : publication des résultats du premier semestre de l'exercice 2019

22 octobre : publication du deuxième rapport d'activités intermédiaire

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de l'entreprise sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de résurgence et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est sis à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d'informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 257 70 21



info@mdxhealth.com



Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com





Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel l'entreprise est présente. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société, et s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

